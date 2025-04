Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, encourage un élan patriotique face aux conséquences des inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa. Il recommande la solidarité envers les sinistrés, qui passent des moments difficiles suite à cette catastrophe naturelle. Le Porte-parole du Gouvernement a lancé son message de sensibilisation lors d'un briefing tenu, lundi 07 avril 2025, au Studio Maman Angebi de la RTNC.

A ses côtés se trouvaient trois autres membres du gouvernement : Teddy Lwamba, ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité, Roger Samuel Kamba Mulamba, ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, et Ministre d'Etat, ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction.

Le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Roger Kamba, a annoncé un bilan provisoire de 30 morts et 20 blessés ou malades, tout en saluant la mobilisation des équipes médicales pour secourir les sinistrés. « Nous avons pu évacuer des compatriotes bloqués chez eux vers des centres de santé. Le Président de la République s'est rendu aujourd'hui sur les sites d'accueil pour constater les dégâts et encourager les équipes sur le terrain », a-t-il affirmé. Les sinistrés ont été installés notamment à l'Institut Lumumba, au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs, où des postes médicaux ont été déployés.

Sur le plan des Infrastructures, Alexis Gisaro a évoqué des dégâts majeurs sur la Route Nationale n°1, particulièrement à hauteur de Matadi Kibala, Mitendi et en direction de Kasangulu. Il a également insisté sur la nécessité d'un plan de relogement pour les populations vivant dans les zones à risque : « Nous devons délocaliser toutes les habitations proches des lits de rivières, pas seulement à Ndjili, mais aussi à Makelele et à la Gombe. »

De son côté, Teddy Lwamba a alerté sur l'impact des inondations sur la station de traitement d'eau de Ndjili : « Cette usine, la plus importante du pays, alimente 14 communes de Kinshasa avec 330 000 m³/jour. Elle est actuellement à l'arrêt. Nous avons mobilisé des camions-citernes pour approvisionner les quartiers touchés. Si les conditions de séchage restent favorables, l'usine pourrait reprendre dans 3 à 4 jours ».

En clôture, Patrick Muyaya a lancé un appel à la solidarité nationale : « La population de Kinshasa doit faire preuve de solidarité envers les compatriotes touchés, à l'exemple de la fondation de Maman Denise Nyakeru ».

Le gouvernement promet de suivre de près l'évolution de la situation et d'agir selon l'urgence et la gravité des événements à venir.