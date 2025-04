Cote d'Ivoire: Salon des animateurs musicaux et scéniques - Les as des platines à l'honneur au musée des civilisations

Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire situé au Plateau est l'endroit retenu pour abriter le 7 et 8 mai 2025, la 3e édition du Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire (Samsci).

Pour l'annonce de cet évènement, Donald Kouamé, le commissaire général du salon, était face à la presse le 3 avril 2025, dans ledit musée.

Ce face-à-face a été l'occasion pour lui de préciser le programme et les enjeux de ce rendez-vous placé sous le parrainage de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie.

Le salon s'articulera autour d'une conférence, 5 panels, 3 ateliers, une exposition et des activités festives, a-t-il fait savoir.

Des experts locaux et internationaux animeront des sujets en lien avec le thème central : "Contribution de l'animateur musical et scénique dans la promotion et le développement de la culture locale". Ce thème permettra de mettre en lumière la place des Dj et animateurs scéniques dans la vie culturelle nationale, a insisté le commissaire général.

Il a rappelé que ce salon est un instrument de valorisation et de visibilité pour les Dj et animateurs scéniques. Le but est de favoriser la professionnalisation et l'émergence de cette corporation en proie aux préjugés et à la banalisation. Aussi après deux éditions, le commissaire général du Samsci note de réelles avancées et fonde beaucoup d'espoir dans l'avenir.

Dj school, l'école de formation aux métiers de Dj et d'animation scénique forme de nombreux acteurs et constitue l'un des fers de lance dans le processus de professionnalisation du secteur. Le centre qui existe depuis plusieurs années a contribué à la mise à niveau de nombreux acteurs, s'est satisfait le commissaire général du Samsci.

Des vétérans de l'écosystème des Dj de Côte d'Ivoire interviennent dans ledit centre. Ils constitueront certainement une attraction pour les participants du salon qui pourront découvrir ces as de la platine.