Cote d'Ivoire: Cody's lance de nouvelles canettes pour la victoire des Éléphants à la CAN 2025

Cody's annonce déjà la couleur pour la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 prévue au Maroc. La marque de boissons a dévoilé sa nouvelle gamme de canettes dénommée « Edition spéciale Cody's Energy Champions d'Afrique » à l'effigie des Eléphants, le vendredi 5 avril 2025, à l'Ivoire Golf Club.

La cérémonie baptisée « Nous l'avons méritée » a réuni des influenceurs de renom, des acteurs du cinéma en présence de responsables de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

« L'événement c'est déjà pour profiter, se ressasser les bons moments, jubiler parce qu'on a mérité notre troisième étoile après 22 ans d'attente. En même temps, nous voulons rappeler au peuple Ivoirien que c'est ensemble, avec beaucoup d'énergie que Cody's apporte, bien évidemment en tant que partenaire de la FIF, que nous avons conquis notre 3e trophée », a confié Odette Brou, chargé de communication de Cody's.

Pour elle, la troisième étoile des Eléphants n'est pas un simple trophée, mais elle représente un symbole de résilience, de détermination et de passion. « C'était une victoire qui a transcendé le sport, la nation, et je dirais même toute l'Afrique entière. Et ce soir, tous ensemble, nous pouvons le dire fièrement, nous l'avons vraiment mérité. Nous ne faisons pas que célébrer le passé, nous regardons aussi vers l'avenir », a continué la communicatrice.

À travers cette nouvelle canette, Cody's veut célébrer les champions d'Afrique, mais aussi montrer la force collective de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la célébration, la marque de boissons magnifie la résilience de tout un peuple qu'elle immortalise à travers de nouvelles canettes.

« Chaque joueur de l'équipe nationale mérite de figurer sur les canettes. Nous avons choisi des figures comme Sébastien Haller pour parler de la résilience. Nous avons voulu ressortir ce nouvel Ivoirien qui est né lors de la dernière CAN. Nous avons découvert un Ivoirien qui supporte réellement son équipe avec tout son coeur. En même temps, pour ne pas rester dans le passé, nous a voulu réveiller cet élan qui nous a tous animés pendant la CAN. C'est bientôt la CAN 2025, il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers », s'est-elle exprimée, non sans inviter les Ivoiriens à se procurer ces nouvelles canettes à l'effigie de joueurs de la sélection nationale.

Pour cette soirée de dévoilement des nouvelles canettes de Cody's, l'agence événementielle 2A Consulting a créé un environnement féérique.