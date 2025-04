Ile Maurice: Devdas fait son entrée en scène

La quarantaine d'artistes participant à la comédie musicale Devdas - The Musical ont posé leurs valises chez nous. Place au spectacle. Et si on veut bien croire les organisateurs et le nombre de billets vendus en France, notamment au Grand Rex, celui-ci s'annonce grandiose. A Maurice, 15 dates sont prévues, et ce, jusqu'au 20 avril. La première est prévue ce soir. Devdas - The Musical a été rendue possible sur la scène locale grâce à Live Nation France et AGP World, principal producteur de théâtre en Inde. Et derrière Live Nation France, on découvre notre compatriote Angelo Gopee. Il en est le Chief Executive Officer. En 2008, il nous avait présenté le spectacle Bharati. Etabli en France, il propose plusieurs spectacles et concerts de grande envergure dans l'hexagone, dont ceux du groupe Cold Play. A mardi après-midi, 60 % des billets pour Devdas- The Musical avaient déjà trouvé preneurs.

«Bhavna Pani, qui a participé à Bharati et qui est aussi directrice de Devdas - The Musical, travaillait déjà sur ce projet avec Ashvin Gidwani, qui est le producteur indien du spectacle. Ils m'ont contacté il y a deux ans et m'ont demandé ce que j'en pensais. J'ai accepté car c'est un plaisir de travailler avec Bhavna, qui est une grande artiste et sur Devdas, qui est un film que tous les Mauriciens connaissent. Nous avons travaillé sur ce spectacle depuis deux ans et nous avons fait en sorte de mettre ensemble les meilleures équipes pour présenter un spectacle à la hauteur de la légende du film. Il s'agit d'une adaptation, qui garde ce côté mélancolique du film mais avec de la danse et du chant», a expliqué Angelo Gopee.

Ashvin Gidwani fait ressortir qu'il a voulu travailler avec Angelo Gopee car celui-ci dispose d'un vaste réseau, d'une bonne connaissance du marché et qu'il a la capacité de présenter cette oeuvre sur scène. Pour Angelo Gopee, il allait de soi que Devdas soit présenté à Maurice. «Ce spectacle devait être joué ici», souligne-t-il avant d'ajouter «nous adaptons la pièce à la salle où elle est présentée». Ecran géant, costumes pailletés et colorées, danses et chants, Devdas- The Musical, qui raconte l'amour impossible de Devdas et de Paro, a tout pour enchanter le public mauricien, pour la plupart grands fans de Bollywood.

Si on connait le film, qui a fait un tabac à sa sortie en 2002, avec de célèbres acteurs dans les rôles principaux dont Shahrukh Khan, Madhuri Dixit et Aishwarya Rai, le livre lui est moins connu à Maurice. En effet, Devdas a été écrit par Sarat Chandra Chatterjee en 1917, et fait partie des histoires d'amour les plus célèbres de la littérature indienne. «C'est le Roméo et Juliette indien. Pour les besoins du spectacle, nous en avons aussi créé des chansons avec des grands noms de Bollywood», explique Ashvin Gidwani.

Devdas - The Musical a été inspiré du livre de Sarat Chandra Chatterjee. La trame est retracée tout au long du spectacle par un narrateur et c'est le Français, Gilles Chuyen qui assume ce rôle. On retrouvera également dans les rôles principaux Bhavna Pani dans la peau de Chandramukhi, Rijul Ray endossera lui la double personnalité de Chunnilal et du père et Sadhwi Majumder dans le rôle de Paro.

Bhavna Pani, qui est aussi la directrice de ce spectacle, nous explique que «Les films bollywoodiens ont d'habitude une fin heureuse. Et je crois que l'auteur de Devdas a été courageux en dépeignant ce qu'était l'Inde au début du 20e siècle, avec notamment la discrimination des castes, de la religion et l'inégalité envers les femmes. Si la société n'a pas beaucoup changé, ces problèmes de société étaient beaucoup plus présents à l'époque. Toutefois, Devdas est surtout une histoire d'amour et l'amour existe dans tous les pays, dans toutes les cultures. Le monde peut ne pas paraître parfait mais comme avec Devdas, nous faisons le choix de voir la lumière plus que les ténèbres», explique Bhavna Pani.

Cette dernière présente aussi une autre lecture de Devdas. «Devdas a été repris à plusieurs reprises. Or, ce spectacle est différent des autres Devdas. Devdas a été écrit en 1917 d'après le point de vue d'un homme et son regard sur la société mais ce spectacle, je le vois plutôt comme basé sur les trois femmes dans la vie de Devdas, soit Chandramukhi, Paro et sa mère.»

Après Maurice, Devdas - The Musical s'envole de nouveau pour Paris où les dates ont été prolongées. Plus tard, il pourrait être joué à New York. «Nous avons aussi des options sur Dubayy et la Chine», explique Angelo Gopee. Ce dernier fait aussi ressortir qu'il est dommage que nous n'ayons pas de structures adéquates pour accueillir de grands concerts. «Il est dommage que les Mauriciens doivent se rendre en France pour voir un concert de Cold Play», explique-t-il. Car si nous avions des stades musicaux, ce genre de concerts aurait très bien pu se faire ici. Devdas - The Musical est d'une durée de plus de deux heures et comprend un entracte d'une vingtaine de minutes.