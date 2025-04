Ile Maurice: Hans Margueritte - «Faire progresser ma ville avec un leadership indépendant»

interview

Il a occupé l'un des mandats les plus longs à la tête de la ville de Curepipe, de 2017 à 2023. Durant cette période, il a mené à bien plusieurs projets significatifs. Aujourd'hui, bien que son parti, le MSM, ne se présente pas aux élections municipales, Hans Margueritte se présente en candidat indépendant dans le ward 1.

Quels changements ont marqué la ville de Curepipe au cours de ces dix dernières années ?

Avant tout, l'arrivée du métro a marqué un tournant pour la ville. Cela a véritablement redonné du souffle à la région : plus de passagers, donc plus de visiteurs. Ce regain d'activité a agi comme un véritable coup de boost pour l'économie locale. Les commerces, supermarchés et autres activités en ont largement bénéficié. Nous avons également mis un point d'honneur à maintenir une proximité avec les habitants, en sollicitant régulièrement leur avis pour accompagner certains changements. Ce fut le cas, par exemple, lors de la décision de clôturer le jardin Paul et Virginie. Il y avait eu des échanges, des discussions, mais aujourd'hui, cette initiative est reconnue comme étant bénéfique, car elle offre davantage de sécurité aux promeneurs et à leurs enfants.

L'hôtel de ville a aussi été rénové, malgré les difficultés liées notamment à la pandémie de Covid-19. Plusieurs quartiers ont été embellis et des centres dédiés aux jeunes ont vu le jour. Pour les 25 prochaines années, il est essentiel d'avoir une vision claire, une manière de penser tournée vers l'avenir. Nous avions proposé la création d'un Urban Terminal dans la région du Forum. Ce projet aurait permis de pallier le manque criant de parkings dans la ville - un peu comme cela a été fait à Vacoas - tout en regroupant maraîchers, commerces, salles de conférences et autres services.

Nous espérons que le gouvernement actuel saura porter des projets d'infrastructure ambitieux, dans un esprit de concertation. Redessiner la ville, oui, mais pour le bien des habitants. Il est primordial que les changements tiennent compte de leurs attentes. Ceux qui vivent en centre-ville ne doivent pas avoir l'impression de devenir de simples locataires dans leur propre environnement. Enfin, nous avons mis en place des terrains de foot-five un peu partout. Il est essentiel d'assurer un suivi et une maintenance de ces installations afin que les jeunes puissent y trouver un espace d'évasion sain, loin des dangers de la drogue. Il y a des routes que nous avons faites à travers la ville, mais il reste encore à faire.

Quelles ont été les principales difficultés ayant empêché l'aboutissement de certains projets ?

Je pense que le véritable défi, ce sont les coûts des projets. Chaque conseiller municipal propose des initiatives qu'il juge essentielles pour son quartier. Avec le budget alloué par le gouvernement, il faut ensuite répartir cette enveloppe de manière équitable entre les différentes régions. Certains demandent des travaux pour les drains, d'autres souhaitent la création de centres pour les jeunes. Il y a aussi ceux qui suggèrent de refaire les routes ou encore de réaménager les terrains de foot. En somme, les besoins sont nombreux et variés. C'est pourquoi la municipalité ne peut pas avancer seule. Une collaboration étroite avec les autorités centrales est indispensable pour répondre efficacement aux attentes de la population.

Selon vous, quels projets devraient être prioritaires pour l'avenir de la ville ?

La pandémie de Covid-19 a mis un sérieux coup d'arrêt aux projets liés aux drains. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité parmi toutes les actions à entreprendre. On s'est rendu compte que certains quartiers de Curepipe restent régulièrement inondés, causant d'importants dégâts pour les habitants : pertes de meubles, de biens ou encore de petites infrastructures déjà en place. Ces situations répétées découragent les familles à continuer de vivre dans ces zones.

Il est également essentiel d'assurer un véritable suivi auprès des contracteurs. On le sait, une personne qui achète une maison aujourd'hui cherche avant tout à s'installer dans un environnement équipé d'infrastructures solides. D'autant plus que les épisodes de pluie sont devenus de plus en plus intenses ces dernières années. Actuellement, seules deux petites équipes sont responsables du nettoyage des drains. Il faudrait renforcer ces effectifs et mettre davantage l'accent sur cet aspect pour mieux résoudre le problème. L'incivisme des habitants joue aussi un rôle : trop souvent, les drains sont obstrués par des déchets jetés n'importe où.

Qu'attendez-vous des prochaines élections municipales ?

L'élection municipale et l'élection générale sont deux concepts bien distincts. Un candidat aux élections générales peut venir de n'importe quelle région du pays, tandis qu'un candidat aux municipales doit être un résident ou une personne étroitement liée à ce quartier. Un conseiller municipal se doit d'être proche des habitants, son quotidien devant être tourné vers leurs préoccupations. Le député, quant à lui, joue également un rôle de lien entre le citoyen et l'État. Aujourd'hui, je me présente en tant que candidat indépendant, car mon objectif est de faire progresser ma ville. Les habitants connaissent ma manière de gérer les problèmes et savent que je suis déterminé à agir pour le bien-être de notre communauté.