Ile Maurice: La Clinique Hair Greffe s'installe à Vandermersch

Une solution innovante contre la calvitie

Le marché de la greffe capillaire connaît une croissance remarquable à Maurice. Forte de son succès à La Réunion, la Clinique Hair Greffe élargit son horizon en ouvrant une nouvelle antenne à Vandermersch, Rose-Hill, le samedi 5 avril. Cette ouverture marque une nouvelle étape pour les fondateurs, les frères Jean Philippe et Christophe Jaillant, à l'origine du projet.

Jean Philippe Jaillant, entrepreneur et ancien conseiller en stratégie, et le Dr Christophe Jaillant, chirurgien plasticien spécialisé dans le traitement des grands brûlés, ont uni leurs compétences pour démocratiser l'accès à une greffe capillaire de qualité. Leur ambition : allier rigueur médicale et approche artistique du geste chirurgical.

«La greffe capillaire est un véritable défi, tant technique qu'esthétique. Elle demande précision, créativité et un travail d'équipe parfaitement coordonné», affirme le Dr Christophe Jaillant, qui se passionne pour cette discipline depuis plus de 20 ans. Le choix de Maurice s'est imposé naturellement. De nombreux Réunionnais profitent déjà de leurs séjours sur l'île pour effectuer des implants. Encouragés par cette demande croissante, les frères Jaillant ont décidé d'implanter la clinique à Rose-Hill.

La nouvelle clinique est placée sous la direction de Shalini Barry, technicienne expérimentée dans le domaine de la greffe capillaire. Selon elle, les Mauriciens sont aujourd'hui plus à l'aise pour aborder leurs problématiques capillaires. «La calvitie n'est plus un sujet tabou. La demande est en forte augmentation, aussi bien chez les hommes que chez les femmes», confie-t-elle.

Deux techniques de greffe sont proposées :

-La FUE (Follicular Unit Extraction) : une méthode douce, sans cicatrice visible, qui consiste à prélever les follicules un par un. Elle offre un temps de récupération rapide.

-La FUT (Follicular Unit Transplantation) : une méthode plus invasive, consistant à prélever une bandelette de cuir chevelu pour en extraire les follicules. Elle permet de transplanter un plus grand nombre de greffons en une seule séance.

Avant toute intervention, une consultation préopératoire permet d'évaluer la zone donneuse, de discuter des attentes du patient et d'analyser les antécédents médicaux. L'opération se déroule sous anesthésie locale, et le suivi post-opératoire comprend plusieurs visites afin de garantir un rétablissement optimal. «Nous insistons toujours sur le fait que les résultats prennent du temps à apparaître. Un suivi rigoureux est essentiel», souligne la directrice.

En complément des greffes, la clinique propose également des séances de PRP (Plasma riche en plaquettes), un traitement qui stimule la repousse et freine la chute des cheveux. Si la majorité des demandes provient d'hommes jeunes, la greffe capillaire s'adresse à toute personne disposant d'une zone donneuse suffisante.

Avec une équipe locale composée majoritairement de femmes, et cumulant plus de 20 ans d'expérience, la Clinique Hair Greffe prévoit de renforcer son offre : recrutement de nouveaux talents, amélioration des équipements et campagnes de sensibilisation ciblées. «La formation continue et la pédagogie envers le public sont au coeur de notre démarche», conclut Shalini Barry.