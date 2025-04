Ile Maurice: Vacoas-Phoenix / Mike Mungur, maire - «Je n'arrête pas la politique... je l'ai dans le sang»

Après presque deux ans à porter le collier de maire de Vacoas-Phoenix, Mike Mungur quittera le fauteuil avec un sentiment de «devoir accompli». Désigné maire de Vacoas-Phoenix le 14 juin 2023, il avait été élu conseiller municipal depuis 2015, avant de devenir l'adjoint au maire en 2019. De quoi est-il le plus fier, durant son mandat ? «C'est d'avoir eu l'occasion de travailler avec des citadins de toutes les confessions religieuses pour l'organisation des fêtes. La mairie leur accorde des subventions généreuses.»

Quel est son bilan de maire ? D'emblée, Mike Mungur cite l'abolition de la taxe municipale pour les propriétaires d'une seule maison. Cette mesure budgétaire de l'année financière 2022-23 est entrée en vigueur en 2023. N'y a-t-il pas eu un trou dans les finances de la mairie ? «Oui, il y a eu un manque à gagner, mais le gouvernement central l'a compensé.» La mairie a-t-elle été invitée à lever ses propres fonds. «Non», dit le maire.

Pour ce qui est des infrastructures routières, «il y a eu pas mal de drains dans le périmètre de la circonscription no 16 (Vacoas-Floréal), notamment à Malakoff, Camp Pavé, Camp Belin, Camp Fouquereaux, Solférino, La Caverne», affirme le maire. La ville de Vacoas-Phoenix est partagée entre deux circonscriptions : le no 15 (La Caverne-Phoenix) où le ministre Patrick Assirvaden et lejunior minister Fawzi Allymun ont été élus. Et le no 16 (Vacoas-Floréal), où il y a deux ministres : Jyoti Jeetun et Mahen Gondeea ainsi que la junior minister Joanna Bérenger.

En guise de bilan , Mike Mungur cite aussi la multiplication des mini-terrains de football qui «en dix ans, sont passés de deux à 14. À la promenade Père Laval, par exemple, il y a maintenant un mini soccer pitch, un open air gym et un jardin d'enfants. C'est l'un des plus grands projets réalisés par la mairie, vers 2018». Les open air gyms ont bourgeonné «à Clairfonds, La Caverne, entre autres». Mike Mungur mentionne aussi les espaces verts et terrains de foot et de pétanque aménagés notamment à Henrietta, Camp-Mapou, Réunion, Résidence La Caverne.

Il n'y avait pas que le sport, mais aussi un volet éducatif dans l'action de la mairie. «Il y a eu une sketch competition à laquelle ont participé les établissements scolaires de la ville. Cela a bien marché.» Le maire n'oublie pas la marche pacifique organisée dans le cadre d'une sensibilisation à la protection de l'environnement, l'an dernier. Selon le maire, «il y a entre 115 000 et 117 000 habitants» à Vacoas. Des citadins qui ont bénéficié l'an dernier d'une «distribution gratuite de poubelles».

Mike Mungur s'était présenté aux élections municipales sous l'emblème du Muvman Liberater. Aujourd'hui, il n'est plus un habitant de Vacoas-Phoenix, s'étant installé à Pointe-aux-Sables. Si son parti est en lice pour les municipales du 4 mai prochain, le maire confie : «Je ne dis pas que je laisse la place aux jeunes. Je suis là pour les accompagner. Dans cinq ans on verra. L'avenir nous le dira. J'ai la politique dans le sang.»