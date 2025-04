Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 avril 2025

Amadou Bakayoko – Portrait d'une légende de la musique malienne aux multiples facettes

Le vendredi 04 avril 2025, le paysage musical africain s’est réveillé avec une immense tristesse. Le décès d’Amadou Bakayoko à l’âge de 70 ans, célèbre musicien du groupe mythique malien Amadou et Mariam. Aujourd’hui, nous allons retracer le parcours exceptionnel de ce groupe qu’il formait avec son épouse Mariam Doumbia.

Amadou et Myriam ont débuté leur carrière musicale très jeunes en 1980, formant ainsi un duo musical qui a eu un succès international. La cécité n’a pas empêché le duo de porter la musique malienne au-devant de la scène mondiale, faisant d’eux le couple musicien le plus écouté en Afrique de l’Ouest et en Europe vers les années 90. (Source allAfrica)

Congo Kinshasa - 43 décès, le bilan des inondations revu à la hausse

Le ministère de l’Intérieur a fait état d’un nouveau bilan mardi à la suite des inondations du 4 et 5 avril, ayant frappé la capitale de plein fouet. Les services dénombrent 43 morts, contre 33 annoncés lundi dernier.

Kinshasa continue de pleurer ses morts. Au départ, les autorités avaient annoncé un bilan de 22 morts, revu ensuite à 33 avant d’être actualisé à 43 décès. Plus de 40 personnes sont présentement hospitalisées et 2 956 sinistrés hébergés dans les différents sites d’accueil à travers la ville.

Aux côtés de perte en vies humaines, plusieurs dégâts matériels ont été également enregistrés, à l’instar de la Regideso et la Snel, deux entreprises publiques dont les installations sont sérieusement endommagées. En réaction, les équipes ont été mobilisées par l’exécutif pour le début des travaux de réparation. Question garantir la continuité de l’approvisionnement en eau et électricité. (Source mediacongo)

Finances publiques au Sénégal : La cour des comptes transmet plusieurs dossiers au procureur général

À l’occasion de l’ouverture de la 10ᵉ Assemblée générale de l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF), le Premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, s’est exprimé sur les suites données au dernier rapport de son institution portant sur les finances publiques.

Dans une déclaration faite en marge de la cérémonie tenue à Dakar, Mamadou Faye a confirmé que les dossiers évoqués dans le rapport ont été transmis au Procureur général de la Cour des comptes, en vue d’éventuelles poursuites judiciaires. Celui-ci pourrait saisir, le cas échéant, le ministre de la Justice pour les faits présentant un caractère pénal. (Source RTS1)

Gabon : la mortalité maternelle et néonatale toujours en hausse

A l’occasion de la journée mondiale de la santé, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou a, au cours d’un discours circonstanciel, rappelé la situation alarmante en matière de survie de la mère et de du nouveau-né. A ce propos, le membre du gouvernement a confié qu’en matière de mortalité maternelle et néonatale dans notre pays, les chiffres sont alarmants.

La journée mondiale de la santé est un moment dédiée à la sensibilisation notamment sur les questions en lien avec la santé publique. Profitant de cette commémoration, le Pr. Adrien Mougougou, patron du secteur de la santé a mis en lumière les défis qui persistent en matière de santé maternelle et infantile. « Les dernières données de la 3ème enquête EDSG 2019-2021 montre que 399 femmes sur 100 0000 naissances vivantes meurent encore en couches et 18 bébés sur 1000 ne survivent pas à leurs 28 premiers jours » a-t-il déclaré. (Source GabonMediaTime)

Relèvement du prix d’achat et modernisation de la filière café-cacao en Côte d’Ivoire : Une organisation de producteurs salue les actions du gouvernement

Depuis son accession à la tête de la Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara n’a cessé d’œuvrer pour la modernisation et le rayonnement du binôme café-cacao, mamelle de l’économie nationale.

Cet engagement est salué par l’Organisation nationale des producteurs de café-cacao de Côte d’Ivoire (Onpcc-CI). Son président, Siaka Diakité, a marqué sa reconnaissance au Chef de l’État dans un entretien avec les médias, le 2 avril. Il a loué la vision révolutionnaire d’Alassane Ouattara dont les actes redonnent leur dignité aux planteurs ivoiriens.

« Merci infiniment au Chef de l’État pour les décisions historiques qu’il prend pour le bonheur des planteurs. De 1 800 Fcfa qui était déjà un bon prix d’achat, il vient de décider, pour la campagne intermédiaire, de fixer l’achat du kilo de fèves de cacao à 2 200 Fcfa. C’est inédit », s’est réjoui Siaka Diakité. (Source fratmat)

Comores: la polémique sur sept ministres élus députés ravive le débat sur le double mandat

Aux Comores, sept ministres élus députés lors des législatives de janvier n'ont toujours pas quitté leurs fonctions gouvernementales. Une situation qui interroge, alors que la Constitution impose une séparation stricte entre l'exécutif et le législatif. Sur le papier, des suppléants sont désignés pour prendre la place des titulaires. Dans les faits, cela ne convainc personne. De quoi entretenir le flou, dans un contexte où la transparence institutionnelle est de plus en plus attendue.

La confusion règne aux Comores autour de la situation de sept ministres, élus députés lors des dernières législatives de janvier. Selon la loi, ils devaient choisir entre siéger au gouvernement ou rejoindre l'Assemblée. Pourtant, deux mois après leur élection, aucun d'eux ne s'est officiellement retiré de l'exécutif. (Source RFI)

Sahara occidental : l’Algérie regrette la « réaffirmation » de la position américaine alignée sur le Maroc

Le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, a réitéré le soutien de Washington à « la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental » en recevant son homologue marocain.

L’Algérie a regretté, mercredi 9 avril, la « réaffirmation » de la position américaine alignée sur le Maroc pour le Sahara occidental, territoire au statut non défini à l’ONU et où Alger soutient les indépendantistes du Front Polisario.

« L’Algérie regrette la confirmation de cette position de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité dont il est normalement attendu qu’il témoigne d’un respect de la légalité internationale de manière générale et des résolutions du Conseil de sécurité [de l’ONU] de manière particulière », souligne le ministère des affaires étrangères algérien. (Source Lemonde Afrique)

Tchad : l’ANSICE alerte sur la montée des fausses informations

L’Agence nationale de Sécurité informatique et de Certification électronique (ANSICE) tire la sonnette d’alarme face à la prolifération inquiétante de contenus mensongers sur les réseaux sociaux, appelant à une prise de conscience collective pour préserver la confiance numérique et la paix sociale.

Dans un communiqué rendu public, l’ANSICE a exprimé sa vive préoccupation face à la montée de la désinformation et de la malinformation sur les plateformes numériques. L’agence met en garde contre la diffusion de contenus diffamatoires ou mensongers, qui, selon elle, portent atteinte à la quiétude des citoyens et compromettent la sécurité numérique du pays.

L’ANSICE rappelle que le cyberespace ne constitue en aucun cas une zone de non-droit. « La diffusion de fausses informations ou de contenus attentatoires à l’honneur ou à la vie privée d’autrui est une infraction pénale », souligne l’agence, en s’appuyant sur les dispositions du code pénal tchadien, qui prévoit des peines d’amende et d’emprisonnement. (Source apanews)

Togo - L'opposition réclame un délai, la Céni temporise

La révision des listes électorales dans la zone 1 – couvrant la région Maritime et la préfecture de Haho – prend fin ce mercredi. Plusieurs partis d’opposition réclament une prolongation du processus, arguant que de nombreux dysfonctionnements ont empêché une partie des citoyens de s’enrôler dans les temps.

Files d’attente, lenteurs techniques, manque de matériel ou absence d’agents qualifiés figurent parmi les problèmes signalés. Pour certains responsables politiques, la situation frôle le "fiasco total". Une qualification que réfute catégoriquement la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). (Source togonews)

Maurice Kamto Dénonce la Nomination d'une Militante RDPC au Conseil Constitutionnel au Cameroun

Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et candidat de l'Alliance Politique pour le Changement (APC) à la présidentielle 2025, a vivement critiqué la nomination de Monique Ouli Ndongo au Conseil Constitutionnel. Dans une déclaration rendue publique le 9 avril 2025, il qualifie cette décision d'"acte de défiance supplémentaire à la démocratie".

La désignation de cette ancienne sénatrice RDPC (2013-2018) et membre du comité central du parti au pouvoir depuis 2011 intervient dans un contexte électoral tendu. Kamto y voit une manœuvre du "Président de la République en fonction, qui est en même temps Président National du RDPC", en violation selon lui de l'article 7 (4) de la Constitution. (Source Camerbe)