Angola: Le Président angolais fait ses adieux à son homologue de la Tanzanie

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a fait ses adieux ce mercredi à la Présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, en visite d'État en Angola depuis lundi, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Mardi, après avoir visité le Mémorial Dr. António Agostinho Neto pour rendre hommage au premier président de l'Angola, Samia Hassan s'est rendue au Palais présidentiel, où elle a accompli un programme intense, qui comprenait un tête-à-tête avec le Président João Lourenço, et un discours devant les délégations des deux pays.

La femme d'État a fait une déclaration à la presse sur ce qu'elle attend des relations bilatérales et a terminé le programme par un déjeuner offert en son honneur, au Salon Noble.

Samia Suluhu Hassan s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale, où elle a participé à la séance solennelle qui s'est tenue en son honneur, au cours de laquelle elle a également prononcé un discours.

Accords

À la suite de la visite, les deux pays ont signé un accord dans le domaine de la défense impliquant les deux ministères du secteur, et un autre entre l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations, AIPEX (d'Angola) et le Centre d'investissement de la République-Unie de Tanzanie, visant à l'expansion des investissements dans chacun des pays.

Le premier accord a été signé par le ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos « Liberdade » (pour l'Angola) et par le ministre de la Défense et du Service national de la Tanzanie, et l'autre par le président de l'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel, et par le directeur exécutif de l'entité tanzanienne, Gilead Teri.

Entre-temps, cinq autres accords de services aériens devraient être signés prochainement, dans le domaine de la sécurité et de l'ordre public, dans le domaine de la protection civile et des pompiers, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la météorologie et mémorandum d'entente dans le domaine des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale.

Hôpital Julius Nyerere

Dans l'un des moments forts de ses déclarations à la presse, le Président de la République, João Lourenço, a souligné le rôle et les actions du Président Julius Nyerere, dont le nom sera donné à un grand hôpital qui sera inauguré en novembre prochain. La Présidente de la Tanzanie se rendra en Angola spécialement pour l'inauguration du futur hôpital Julius Nyerere.

À son tour, la Présidente Samia Hassan a annoncé que son homologue angolais, João Lourenço, effectuera une visite officielle en Tanzanie en juillet prochain.

La femme d'État a également profité de l'occasion pour réaffirmer l'intérêt de son pays à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec l'Angola, annonçant, entre autres initiatives à cet égard, la facilitation de la mobilité, en supprimant l'obligation de visa pour les citoyens angolais qui souhaitent se rendre en Tanzanie.

Lors des pourparlers entre les deux délégations, les Présidents de l'Angola, João Lourenço, et de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, ont rappelé la grandeur des relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples, mentionnant leurs principaux mentors, António Agostinho Neto et Mwalimu Julius Nyerere.

Ils ont clairement exprimé la nécessité d'élargir et d'intensifier la coopération bilatérale, compte tenu de l'histoire qui marque le lien entre les deux nations.