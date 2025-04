Afrique Centrale: Lunda-Norte - Plus de 600 immigrants illégaux rapatriés en RDC

Dundo — Six cent dix immigrants de la République démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriés mardi, vers leur pays d'origine, pour être entrés et séjournés illégalement sur le territoire angolais, à travers les postes frontières de Cuango, Caungula, Lóvua, Cuilo, Canzar et Chitato, dans la province de Lunda-Norte.

L'information a été fournie ce mercredi par un représentant du Bureau de Communication institutionnelle et de presse du Commandement provincial de la Police nationale, Alexandre Pereira, soulignant que les immigrants étaient installés dans des zones minières, dans le but présumé de réaliser des extractions de diamants.

Selon la source, la détention des immigrants fait partie d'une micro-opération, en cours dans la province Lunda-Norte et qui implique plusieurs organes de défense et de sécurité, dont l'objectif est de lutter contre l'immigration illégale, l'exploitation minière illicite, la contrebande de carburant, le trafic d'organes et d'êtres humains, entre autres crimes.

Alexandre Pereira a annoncé que parmi les immigrants, 82 étaient des mineurs, accompagnés de leurs parents et de leurs proches.

Il a souligné que l'extraction de diamants, la contrebande de carburant et la recherche de meilleures conditions de vie en Angola continuent d'être les principales causes de l'immigration dans la province de Lunda-Norte, qui partage une frontière de 770 kilomètres avec la RDC.

Durant la même opération, a-t-il poursuivi, les autorités ont saisi 9.820 litres de diesel de contrebande, dont la destination était la RDC.

Il a déclaré que la saisie de carburant stocké dans 269 fûts et dix barils, d'une capacité de stockage de 30 litres et 250 litres respectivement, a permis l'arrestation de trois citoyens, présumés auteurs du crime.