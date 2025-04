Angola: Samia Hassan termine sa visite au pays

Luanda — La Présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est rentrée ce mercredi après-midi à Dar es Salam, après avoir terminé une visite d'État de 72 jours en Angola, à l'invitation du Chef de l'État angolais, João Lourenço.

À son départ, la femme d'État tanzanienne a reçu les honneurs protocolaires dans la salle d'État de l'aéroport international « 4 de Fevereiro » et a été officiellement saluée par le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António.

Lors de son séjour en Angola, la cheffe de l'Etat tanzanienne s'est rendue au mémorial Dr. António Agostinho Neto, le premier Président de l'Angola, où elle a déposé une gerbe et signé le livre d'honneur.

La femme d'État a également prononcé un discours à l'Assemblée nationale (Parlement angolais) et visité la raffinerie de Luanda.

Conformément à l'ordre du jour, les Chefs d'État d'Angola et de Tanzanie ont tenu une réunion à huis clos, suivie d'une réunion bilatérale entre leurs délégations respectives, au cours de laquelle la Présidente Samia Suluhu Hassan a félicité l'Angola pour les progrès réalisés dans les domaines diplomatique, socio-économique et politique.

Mme Samia Suluhu Hassan a également félicité l'Angola pour les commémorations du 23ème anniversaire de la Paix et de la Réconciliation nationale, considérée comme une étape décisive dans le processus de consolidation de la stabilité et du développement de l'Angola.

À son tour, le Président João Lourenço a salué son homologue tanzanienne, soulignant la mise en oeuvre du programme « 4Rs » - Réconciliation, Résilience, Réformes et Reconstruction - comme expression de l'engagement en faveur du développement durable de la Tanzanie.

L'homme d'État angolais a également salué l'initiative de la Président de Tanzanie dans le domaine de la promotion de l'énergie propre, reconnaissant son impact positif sur la durabilité environnementale, la santé publique et l'inclusion économique.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Elles ont exprimé leur satisfaction pour les relations historiques, qui remontent à la période de la lutte de libération de l'Angola, et ont défendu la poursuite d'un dialogue basé sur la confiance mutuelle, avec la tenue de visites réciproques de haut niveau et de consultations politiques régulières.

Dans le but de stimuler les flux commerciaux et d'investissement, les deux présidents ont chargé l'Agence pour la promotion de l'investissement privé et des exportations d'Angola (AIPEX) et le Centre d'investissement de Tanzanie (CIT) d'organiser un Forum d'affaires, qui se tiendra cette année (2025).

Le gouvernement tanzanien a décidé d'appliquer le principe de réciprocité et d'exempter les citoyens angolais de visas touristiques afin de promouvoir le tourisme, les échanges culturels et la croissance économique.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été officiellement établies en 1976, peu après l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.

Depuis lors, cette relation repose sur des fondements historiques de solidarité et d'amitié, qui ont évolué au fil des décennies vers une coopération plus large dans les domaines politique, diplomatique, économique et multilatéral.