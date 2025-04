Angola: L'Afrique se distingue par le renforcement du rôle du pouvoir législatif

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné mardi, à Luanda, que le continent africain se distingue par le renforcement du rôle du pouvoir législatif dans le cadre des institutions démocratiques.

Carolina Cerqueira a fait ces déclarations lors de la session solennelle du Parlement angolais, dans le cadre de la visite dans le pays de la présidente de la République-Unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.

Dans ce contexte, elle a exprimé sa satisfaction, une fois de plus, face à l'institutionnalisation imminente du parlement régional de la SADC, qui représente la volonté de la majorité des États membres de l'organisation.

Elle a également affirmé que l'Assemblée nationale d'Angola reflète l'évolution du système démocratique du pays, ayant dans la législature actuelle, qui a commencé en 2022 et se termine en 2027, une composition multipartite, avec deux (2) groupes parlementaires (MPLA et UNITA) et trois (3) représentations politiques (PRS, FNLA et PHA), pour un total de 220 députés.

Parmi eux, a-t-elle ajouté, 40,1% sont des femmes, 130 de la circonscription électorale nationale et 90 députés représentant les 18 circonscriptions électorales provinciales, ce qui montre une plus grande pluralité politique, un renouvellement générationnel et des progrès dans la représentation des sexes.

Elle a ajouté que le Parlement dispose de forces politiques diverses, garantissant un espace plus dynamique de débat et de prise de décision qui a un impact direct sur la vie des citoyens.

Pour Carolina Cerqueira, la présence significative des jeunes et des femmes dans cette législature renforce l'engagement en faveur d'une gouvernance plus inclusive et participative.

Elle a également déclaré que l'augmentation de la représentation féminine, en particulier, démontre des progrès dans le renforcement du rôle des femmes en politique et dans la construction d'un pays plus équitable et inclusif.

Dans le contexte de la démocratie angolaise, « le Parlement joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'Exécutif, dans la production de la législation et dans la défense des intérêts du peuple, en développant une diplomatie parlementaire dynamique du point de vue de la représentation auprès d'autres parlements et organisations interparlementaires régionales et mondiales et dans les échanges avec des parlements similaires».

S'adressant à la dirigeante de la République-Unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, Carolina Cerqueira a évoqué le fait qu'elle est la première femme présidente à visiter le Parlement angolais.

Dans ce contexte, elle a dit que la visite « est non seulement une étape historique, mais aussi un témoignage de l'avancement de la représentation féminine dans le leadership de nos pays et de la participation croissante des femmes à la construction d'un avenir meilleur pour nos peuples».

Elle a également souligné « sa longue et solide carrière politique, qui comprend, entre autres fonctions, des postes ministériels et des fonctions parlementaires, et dont le profil est reconnu tant pour ses initiatives en faveur de réformes démocratiques que pour la révision des politiques sociales liées, notamment, au développement économique communautaire ».

Elle a ajouté que « sous sa direction, les mesures qui empêchaient les filles enceintes d'aller à l'école ont été annulées, contribuant ainsi à élargir l'accès à l'éducation et les droits des femmes ».

Elle a également souligné le rôle de la Présidente tanzanienne dans la promotion du dialogue et de la réconciliation entre tous les citoyens de ce pays, ainsi que sa capacité à faire face et à résoudre les défis politiques dans un contexte de profonds changements aux niveaux régional et mondial.

« C'est donc avec une grande fierté que nous soulignons votre nom parmi les femmes dans le monde qui occupent la plus haute magistrature dans leurs pays, nos félicitations », a-t-elle déclaré.

Elle a également mentionné le fait que les Républiques Unies de Tanzanie et d'Angola partagent une relation particulière, enracinée dans l'histoire de la lutte de libération nationale.

Elle a expliqué que pendant les moments les plus difficiles de la lutte de l'Angola pour l'indépendance nationale, la Tanzanie a toujours été aux côtés du peuple angolais, offrant un soutien inestimable à la cause.

Elle a également mentionné le fait que c'est à Dar Es Salaam que le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, a trouvé refuge et soutien pour continuer la lutte pour la libération du pays, avec sa famille.

« Ce geste de solidarité ne sera jamais oublié par le peuple angolais », a-t-elle ajouté.

« En tant que membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), nos pays continuent de renforcer les liens d'amitié et de coopération, travaillant ensemble pour la paix, la stabilité et le progrès de notre région », a-t-elle poursuivi.

Pour Carolina Cerqueira, « les défis actuels exigent que nous renforcions davantage le partenariat entre les deux pays, en favorisant les échanges économiques, sociaux et culturels pour un bénéfice mutuel ».

Elle a estimé que la présence dans le pays de Samia Suluhu Hassan réaffirme l'engagement de la République-Unie de Tanzanie en faveur de l'unité africaine et des principes de solidarité, qui ont toujours guidé les relations entre les deux États.

Elle a dit espérer que la visite puisse renforcer les bases de la croissance et du développement durable pour une intégration régionale efficace qui profite aux populations respectives, conformément aux principes du traité de la SADC dont les deux pays sont signataires.

Dans son discours, elle a ajouté que les questions fondamentales telles que la paix, la stabilité, les droits de l'homme, l'inclusion sociale, le genre, la jeunesse, la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique, aux catastrophes et aux désastres naturels sont des sujets cruciaux à l'ordre du jour du Forum parlementaire de la SADC dont les deux pays sont membres.

Lors du Forum parlementaire de la SADC, Carolina Cerqueira a souligné : « Nous saluons le fait que la présidente de l'Union interparlementaire, Tulia Ackson, soit une citoyenne tanzanienne, élue lors de la 147e Assemblée de cette organisation qui s'est tenue dans cette enceinte sous le slogan « Action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions fortes ».