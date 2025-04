Angola: Plus de 76 000 jeunes bénéficient d'une formation sur l'entrepreneuriat au pays

Luanda — Soixante-seize mille 534 jeunes ont bénéficié, dans tout le pays, d'une formation et d'une sensibilisation sur l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, dans le cadre du Programme d'Orientation Économique de la Jeunesse Angolaise (PROEJA), a rapporté mardi à Luanda la secrétaire d'État à la Jeunesse, Danila Bragança.

Danila Bragança s'exprimait lors de la session thématique sur le « Plan de développement de la jeunesse », ajoutant que l'Institut angolais de la jeunesse (IAJ) a mis en oeuvre le PROEJA en vue d'augmenter les niveaux d'alphabétisation financière, fiscale et numérique, en mettant l'accent sur le soutien aux initiatives commerciales des jeunes.

Selon la responsable, afin d'améliorer l'approche du phénomène du chômage, l'un des principaux problèmes qui touchent la jeunesse angolaise, l'Agenda national pour l'emploi a été créé comme moyen d'améliorer la coordination des différentes initiatives publiques et privées.

Dans ce sens, elle a souligné l'institutionnalisation du Fonds national pour l'emploi (FUNEA), doté d'un budget initial de 21 milliards de kwanzas, pour soutenir les initiatives de jeunesse les plus diverses.

La secrétaire d'État a mentionné, d'autre part, la mise en oeuvre du Programme d'orientation sociale de la jeunesse angolaise (POSJA), dans le but d'améliorer la qualité de vie des jeunes, à travers une orientation sociale spécialisée, la prévention des maux sociaux tels que la délinquance juvénile, les grossesses précoces, l'alcoolisme et la drogue, ainsi que l'encouragement à des habitudes de vie saines.

« À ce jour, un total de 121 672 jeunes ont été impliqués, 435 actions ont été réalisées et 352 initiatives liées au volontariat et aux associations de jeunesse ont été soutenues », a-t-elle informé.

Toujours dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base et de la prévention des comportements à risque, elle a mis en avant le Programme Jeunesse Informée, Responsable et Organisée (JIRO), qui a assuré des formations, des tests, des conseils et des conférences sur l'éducation sexuelle et la prévention contre le VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles, couvrant, en 2024 seulement, plus de 50 mille jeunes.

Elle a annoncé qu'en vue de fournir des informations innovantes et technologiques sur des sujets d'intérêt pour les jeunes, tels que la santé et le bien-être, le Covid-19, la sexualité, les relations à l'adolescence, entre autres, les applications « OiCampus » et « SMS Jovem » ont été lancées, dont la première compte actuellement plus de six mille utilisateurs.

Il a indiqué que le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et d'autres partenaires, met en oeuvre, en Angola, le Programme de Sauvegarde de la Jeunesse (SYP), dans le but de donner aux citoyens, âgés de 10 à 24 ans, les moyens de se protéger des infections sexuellement transmissibles, des grossesses précoces, entre autres.

Elle a indiqué que le SYP est mis en oeuvre dans cinq provinces du pays, ayant atteint, à ce jour, plus de 40 500 adolescents et jeunes et espère couvrir, en 2026, 60 000 jeunes.

En ce qui concerne la participation à la vie publique, la promotion de la citoyenneté, du patriotisme et de la culture de la paix parmi les jeunes, l'IAJ a mis en oeuvre le programme « Plus de citoyenneté, plus d'Angola ».

Il s'agit d'un projet qui a touché environ 418 336 jeunes âgés de 15 à 35 ans.

Dans ce domaine, elle a également mis en avant le projet « Mon Parrain, Mon Mentor », qui vise à impliquer les jeunes décideurs d'opinion publique dans les grands objectifs du développement durable, en mettant l'accent sur les communautés les plus vulnérables.

Dans l'entre-temps, elle a reconnu que plusieurs défis persistent, soulignant qu'avec une planification stratégique et des investissements continus, les jeunes Angolais continueront d'être la force motrice d'un avenir plus prospère et durable, dans la ferme conviction que l'Angola gagnera.