Tunisie: La sélection U17 qualifiée au mondial - Il s'agit d'une génération...

Une belle performance pour ces jeunes et prometteurs joueurs.

Ils l'ont fait ! Premiers de leur groupe, ils ont réussi à composter leur billet pour le Mondial de leur catégorie. C'est face à une formation gambienne bien en jambes, accrocheuse et volontaire, qu'ils ont confirmé ce que tous les observateurs ont prédit : il y a de très bons joueurs, qui, tout en faisant leur travail sur le terrain, gratifiaient le public conquis de quelques beaux gestes techniques et de larges sourires.

Oui, ils étaient heureux, ils éprouvaient du plaisir à jouer ces gamins, ces aiglons, qui avaient des qualités à revendre. Et... curieusement, cette formation nous a renvoyés des décennies en arrière. On avait programmé en lever de rideau d'une rencontre opposant l'équipe nationale de Tunisie à l'Olympique de Marseille au Zouiten, un match entre la sélection nord à celle du Sud dans la catégorie écoles.

Et c'est là première fois que nous avions vu à l'oeuvre les futurs conquérants de la fameuse équipe de 1978. Ils étaient tous là ! A la sortie du stade, on commentait bien plus cette formidable technique qui coulait de source, ces jambes menues mais si sûres que la rencontre de la sélection de l'époque. Le football tunisien commençait à croire que la formation de base était essentielle. Et voilà que nous revivons ces moments magiques qui marqueront toute une génération.

L'avenir maintenant

Bien sûr, ils n'ont pas été tous formés entre nos murs ces aiglons, mais leurs coeurs battaient au même rythme que les nôtres et leurs sourires, leur joie contagieuse, leur élan et leur générosité expliquaient tout. Ils étaient fiers de jouer sous ce maillot qu'ils étreignaient à chaque fois qu'ils réalisaient l'exploit.

Cet esprit de corps et cette volonté de surmonter les sursauts d'un très bon adversaire, qui a tout fait pour démentir les pronostics, ont fini par payer.

Maintenant que le billet pour le Mondial est dans la poche, il est légitime de penser à deux objectifs au moins. D'abord, continuer sur cet élan et essayer d'aller plus loin. Le Mali est le prochain adversaire (ce vendredi à 20h00). Il ne sera pas facile de le maîtriser. Ce sera une question de moral que nous supposons en hausse.

C'est ensuite ce que la FTF et le ministère des Sports veulent faire de cette nouvelle génération. Réunir cette équipe à la veille du Mondial en un stage où on se racontera de bons souvenirs, ou mettre au point un programme sérieux de préparation en accord avec les clubs d'origine, sans l'accord desquels rien ne sera possible. A ce propos, il faudrait que la tutelle casse sa tirelire, car nous savons tous que la FTF est encore mal en point.

Parce que tout simplement ces aiglons méritent cette attention et qu'ils représentent un bon investissement pour l'avenir. Autre question que nous considérons importante. Si nous avons vu ces rencontres grâce aux retransmissions télévisées, autour de nos jeunes, il y avait assurément des recruteurs qui ont déjà noté des noms. Pour d'éventuelles signatures de contrats, comme pour de possibles naturalisations. La FTF doit protéger ces jeunes et les rassurer. Nous n'en dirons pas plus.