Tunisie: Périlleux déplacement du CA ce week-end - Mettre les bouchées doubles

Performer, cela commence par ce déplacement à Métlaoui, là ou les coéquipiers d'Ahmed Khélil devront éviter de tomber dans le piège d'une équipe classée 8e sur 16 et qui compte dans ses rangs des attaquants efficaces, mais une défense inconstante.

A l'épreuve des Miniers de Métlaoui, samedi, le CA espère rester dans le sillage des deux coleaders, les dépasser ou revenir à leur hauteur tout au plus. Prochainement, pour le onze de Bettoni, l'une des clés du match sera la gestion des émotions et le sang-froid. La disposition mentale et le physique qui va avec, il va sans dire. Engagés dans une course au titre, les Clubistes ont maintenant l'occasion de perdurer s'ils valident en croisant l'ESM dans son fief.

Pas évident cependant pour un CA qui affiche un pré-bilan discutable en termes de performances hors de ses bases, avec trois victoires (à Sfax, à Tataouine et à Gafsa). En clair, dans leur tableau, des émotions vécues en dehors de Radès, abstraction faite de la défaite face à l'USM et deux parités contre l'EST et l'ESS, le CA peut nourrir quelques regrets suite aux parités ramenées de Soliman, Béja et de Zouiten à l'épreuve de la JSO.

En somme, s'il se présente toujours comme un outsider pour le titre, se comportant pour l'instant comme tel, le Club Africain n'est pas l'équipe qui a la voie la plus dégagée pour continuer à moissonner et devra donc maximiser lors des trois déplacements qui lui restent et à la réception de l'Espérance et de l'Etoile. Objectif ambitieux pour le CA et gros challenge pour David Bettoni, un technicien qui rêve de conduire les siens en haut de l'affiche à terme.

Hamdi Laâbidi et Shili dans le doute

Ce faisant, samedi, le CA se produira à Métlaoui sans compter d'absences notables, quoiqu'outre l'arrière gauche Shili et l'attaquant Hamdi Laâbidi, tous deux dans le doute mais probablement opérationnels, seul Ghrissi, touché aux ligaments croisés, a vu sa saison s'achever avant terme.

Probablement, à Métlaoui, avec trois lignes de jeu, en 4-3-3 avec dans les cages, Yeferni qui n'a pas encaissé de but depuis quatre matchs, Didof et Zaâlouni sur les flancs, Ben Abda-Youssef dans l'axe, Khélil, Ait Malek et Zemzemi au milieu, et enfin, Kinzumbi, Khadhraoui et Kooh en attaque.

Bien entendu, le staff peut aussi compter d'entrée sur Srarfi, voire Mesmari sur le couloir gauche, Kelaleche ou encore Mohamed Sadok Mahmoud pour distribuer le jeu, l'axial Bouabid, capable d'évoluer sur le flanc droit et Semakula en lieu et place de Khélil. Ça se décidera juste avant le coup d'envoi et en respectant le quota de 4 joueurs étrangers sur le terrain. Rappelons enfin que le CA entre en stage bloqué à Tozeur vendredi pour une « veillée d'armes » avant d'en découdre le lendemain avec l'Etoile Sportive de Métlaoui dans son fief.