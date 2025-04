Tunisie: USBG - Khcharem s'en va - Afouen Gharbi pour lui succéder

Départ surprenant de Khcharem qui a préféré rejoindre le championnat libyen.

Sans dire au revoir, sans souhaiter à ses joueurs bonne chance pour les cinq matches restants en championnat, Jamel Khcharem à quitté dans la nuit de dimanche lundi la ville de Ben Guerdane après le match de Coupe des seizièmes de finale et la qualification en huitièmes aux dépens du CAB.

Direction la Libye et précisément le Club d'El Ittihad Al- Misraty SC où un contrat juteux lui a été proposé. Le président du club, Fethi Hlel, a été le premier pris de court et fortement surpris par la nouvelle du départ de Khcharem en qui il avait placé toute sa confiance pour mener jusqu'à son terme l'opération sauvetage des «Jaune et Noir». «Il avait carte blanche et était payé rubis sur l'ongle, a précisé Fethi Hlel. Il n'avait aucun prétexte pour partir de cette manière. C'est une rupture unilatérale de son contrat moral avec nous avant de parler de contrat écrit.

Dommage, le mot n'est pas assez fort pour qualifier notre étonnement et nos regrets». L'USBG a connu le même scénario que celui réservé il y a quelques mois par Chiheb Ellili à l'ASG. Un entraîneur qui part à la sauvette, sans même donner un simple coup de fil, est un comportement indigne dans un championnat professionnel. «Nous allons entamer les procédures pour saisir la Commission fédérale des litiges nationaux pour exiger réparation du grave préjudice que nous avons subi», a ajouté Fethi Hlel. Même si les contrats types entre clubs et entraîneurs tunisiens ne vont pas au-delà de l'équivalent de trois salaires mensuels à payer par le Club ou à restituer par l'entraîneur en cas de rupture unilatérale par l'une ou l'autre des deux parties.

Pistes abandonnées

Une bien maigre consolation qui n'est pas de nature à stopper ce genre de pratique. Après Fakhreddine Galbi limogé le 11 novembre 2024, le divorce à l'amiable avec Mohamed Ali Mâalej le 8 février 2025 et le départ de Jamel Khcharem le 7 avril, Fethi Hlel a entamé une course contre la montre pour trouver un successeur. Les deux pistes Ramzi Jarmoud (partant pour le Bahreïn) et Nidhal Khiari (sous contrat avec l'ES Jerba), ont été abandonnées. L'entraîneur disponible pour le moment et le plus pressenti demeure Afouen Gharbi. Il prendrait les manettes du club après le match contre l'Etoile du samedi 12 avril.