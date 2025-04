Afrique du Nord: Visite officielle d'Ahmed Attaf en Tunisie - Un renforcement stratégique des liens Tuniso-Algériens

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire, Ahmed Attaf, Ministre d'État et Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l'Étranger et des Affaires Africaines, effectue une visite officielle en Tunisie les 9 et 10 avril 2025. Cette visite intervient en qualité d'envoyé spécial du Président Abdelmadjid Tebboune auprès du Président de la République Tunisienne, Kaïs Saïed.

Le 9 avril, après avoir été accueilli par le Président de la République, le Ministre d'État algérien a eu une réunion de travail avec Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger. Cette rencontre a permis d'évoquer les prochaines étapes bilatérales visant à renforcer et approfondir la coopération entre les deux pays, dans le respect des intérêts communs des deux peuples frères.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à concrétiser la volonté politique des dirigeants des deux pays, afin de dynamiser leurs relations de fraternité et de coopération stratégique. La visite revêt également une dimension symbolique, coïncidant avec la célébration de la Fête des Martyrs en Tunisie.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur la dynamique des relations entre les deux nations dans des secteurs clés, tels que l'économie, le commerce, ainsi que la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire. Le développement des zones frontalières a également été abordé. À ce sujet, les deux Ministres ont convenu de renforcer et d'élargir les domaines de coopération.

Ils ont salué les progrès réalisés au cours de l'année écoulée et en début d'année 2025, notamment dans le secteur du tourisme, ce qui contribue à renforcer les échanges humains et les liens sociaux entre les deux peuples.

Les deux Ministres ont aussi échangé sur les évolutions rapides dans les contextes régional, continental et international. Ils ont souligné l'importance d'intensifier leur coordination pour faire face aux défis sécuritaires, climatiques et de développement, et renforcer la sécurité et la stabilité dans l'espace maghrébin, africain et méditerranéen.

Enfin, une convergence de vues a été observée concernant la nécessité de mettre fin aux agressions contre les territoires palestiniens, en appelant la communauté internationale et humanitaire à prendre ses responsabilités et à fournir une protection humanitaire urgente au peuple palestinien.

Cette visite confirme la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération et d'œuvrer ensemble pour un avenir de paix et de prospérité partagée.