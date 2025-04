Congo-Kinshasa: Affrontements à Kalehe - Les Wazalendo récupèrent 4 agglomérations des mains du M23

Le calme est revenu ce mercredi matin 9 avril dans les Hauts plateaux du territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, après des affrontements deux jours durant entre des combattants locaux Wazalendo et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Les Wazalendo ont pu reprendre des localités occupées par la rébellion. L'intensité des combats a provoqué un déplacement massif de la population.

Dimanche 6 et lundi 7 avril dernier, les Wazalendo et les rebelles M23 se sont affronté dans les Hauts plateaux sur les collines surplombant Bushushu, Lemera et Ihusi. A l'issue de ces combats, la coalition Wazalendo, composée de COPACO et MCDPN, commandée par les généraux autoproclamés Kirikicho, Maike et Bahige, a récupéré les agglomérations de Shanje, Bushaku 1, Bushaku 2 et Nyawaronga, rapportent des activistes locaux des droits de l'homme présents dans la zone.

Des sources locales indiquent que la majeure partie de la population s'est déplacée vers Bushushu, Mabuka et Ihusi, fuyant la violence des combats.

Les rebelles du M23 ont été aperçus au centre de Kalehe, à Ihusi, ce qui inquiète la population de la partie littorale du lac Kivu, qui observe encore une accalmie éphémère.