Mali: «On ne sait pas quand Bouaré Fily Sissoko sortira des urgences», indique son avocat

Bouaré Fily Sissoko a été hospitalisée, mardi 8 avril dans la matinée, à Bamako. L'ex-ministre de l'Économie du Mali est en détention depuis plus de trois ans et demi. Elle est poursuivie notamment pour « corruption » dans l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés, qui s'éternise devant la justice. Son état de santé s'est fortement dégradé ces derniers mois. Mercredi 9 avril, au soir, Bouaré Fily Sissoko n'a toujours pas quitté le service des urgences.

Au Mali, Bouaré Fily Sissoko est prise en charge dans un hôpital de Bamako, mais elle est toujours officiellement prisonnière : deux gardiens de l'administration pénitentiaire l'accompagnent.

Son état de santé demeure préoccupant, selon son avocat. « Depuis hier (mardi 8 octobre), elle reçoit les soins appropriés, décrit Me Djanguina Tounkara. Elle est toujours sous observation médicale, et on ne sait pas quand elle va sortir des urgences pour être placée dans une chambre d'un autre pavillon de l'hôpital. »

Les multiples demandes de libération provisoire de Bouaré Fily Sissoko, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès, ont toutes été rejetées. La dernière, devant la Cour suprême, date de la semaine dernière. Elle était appuyée par une expertise médicale.

« Elle ne pourra pas tenir ! »

« Elle a presque 70 ans, et ça fait trois ans et demi de détention très éprouvante pour elle, rappelle Me Tounkara. Or, la loi malienne est claire : en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder trois ans. Les délais sont à respecter ! Mais on n'est pas écoutés ! Son état de santé est incompatible avec l'univers carcéral. On ne cesse de le marteler. Même si, aujourd'hui, on nous appelle pour un procès, elle ne pourra pas tenir ! »

Depuis son arrestation en août 2021, l'ex-ministre de l'Économie n'a cessé de réclamer d'être jugée. En août 2022, elle avait même écrit au président de transition, Assimi Goïta, pour que le procès se tienne enfin. Un procès au terme duquel Bouaré Fily Sissoko espère « sortir blanchie de tout soupçon ». Enfin ouvert en octobre dernier, le procès dans lequel comparaissent une dizaine de prévenus a été suspendu au bout de trois semaines, et aucune date n'a été fixée pour sa reprise.

C'est dans le cadre de cette même procédure que l'ancien Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, était mort en détention il y a trois ans. Les autorités maliennes de transition s'étaient opposées à son évacuation sanitaire, en dépit des recommandations médicales.