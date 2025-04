Algérie: Sidi Bel Abbes - Appel à renforcer l'interaction entre l'IA et les sciences humaines

Sidi Bel Abbes — Les participants au colloque international sur "Les sciences humaines et sociales et leur relation avec la recherche en intelligence artificielle", qui a clôturé ses travaux mercredi, à l'Université Djilali Liabes de Sidi Bel Abbes, ont appelé à renforcer l'interaction entre l'intelligence artificielle (IA) et les sciences humaines.

Les participants ont recommandé de comprendre la relation interconnectée entre l'IA et les sciences humaines et sociales, afin de garantir sa durabilité et son utilisation responsable, en mettant en lumière l'évolution de l'IA et ses applications qui se croisent avec plusieurs domaines tels que la philosophie, la psychologie, la sociologie et la linguistique.

L'importance d'étudier l'IA dans les disciplines des sciences humaines et sociales, ainsi que dans les domaines des médias et de la communication, a été soulignée, afin de maximiser les bénéfices de cette technologie avancée sans affecter négativement les valeurs et principes éthiques fondamentaux.

La présidente du colloque, Dr Matalis Aïcha, a souligné l'importance de "renforcer l'interaction entre les sciences humaines et sociales et l'intelligence artificielle, qui est devenue un élément essentiel de la vie quotidienne, intégré dans de nombreux domaines, à travers une utilisation sécurisée et responsable de l'IA".

Elle a également mentionné le rôle des chercheurs en droit, en philosophie, en sociologie et en éthique dans l'étude des implications de cette technologie du point de vue éthique, juridique et social.

De son côté, Dr Ali Abdullah Al-Suwehri, de l'Université islamique de Médine en Arabie Saoudite, a insisté sur "l'importance de discuter des applications de l'IA et de leur relation avec la santé mentale et les sciences humaines, en échangeant des points de vue sur la manière d'améliorer la santé mentale des citoyens arabes à travers ces applications de l'IA et comment les utiliser à l'avantage des peuples des pays arabes".

Pour rappel, ce colloque international, organisé sur deux jours sous le thème "Vers une intelligence artificielle responsable et durable", a été initié par la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université Djilali Liabes de Sidi Bel Abbes, en coordination avec le Laboratoire d'études et de recherches philosophiques, et sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il a réuni des chercheurs provenant de plusieurs universités nationales, ainsi que d'Arabie Saoudite, d'Irak, d'Egypte, de Tunisie, de Jordanie et d'Inde.