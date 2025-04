Algérie: Belmehdi s'enquiert de la gestion des biens wakfs à travers le territoire national

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs M Youcef Belmehdi, a effectué, mercredi, une visite d'inspection à l'Office national des wakfs et de la zakat à Alger, où il s'est enquis de la gestion des biens wakfs et de la zakat à travers le territoire national, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a écouté un exposé détaillé sur la numérisation de la gestion des wakfs via différentes plateformes électroniques, notamment en termes d'inventaire, de recensement, d'investissement et de suivi des opérations administratives et de terrain liées à la gestion des wakfs, précise le communiqué.

M Belmehdi a, à cet égard, souligné "la nécessité d'accorder toute l'importance requise à la mise en oeuvre des directives et orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du débat, en Conseil des ministres, du projet de loi relatif aux wakfs, notamment l'adoption des mécanismes de numérisation dans toutes les phases du recensement relatif au secteur des affaires religieuses", ajoute la même source.

Lors d'une séance de travail tenue par visioconférence avec les gestionnaires des wakfs à travers 14 wilayas, le ministre a salué l'usage des nouvelles technologies dans les gestion et le suivi des affaires locales.