Afrique du Nord: Kaïs Saïed reçoit le ministre algérien Ahmed Attaf

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu aujourd'hui, mercredi 9 avril 2025, au Palais de Carthage, Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de l'Algérie, qui effectue une visite en Tunisie en tant qu'envoyé spécial du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire.

Selon un communiqué de la présidente de la République, le président Saïed a souligné au début de cette rencontre que cette visite, qui coïncide avec la célébration en Tunisie de la commémoration de la fête des martyrs, reflète une nouvelle fois les liens historiques, présents et futurs qui unissent les deux pays. Il a réaffirmé la ferme conviction de la Tunisie en l'unité de destin avec l'Algérie et sa détermination à renforcer la tradition de consultation, de coordination et d'unification des visions et des positions sur les questions régionales et internationales, notamment dans le contexte actuel marqué par les événements de la région et du monde.

Il a également insisté sur le renforcement des liens fraternels solides entre les deux pays dans divers domaines, y compris le développement des régions frontalières, le renforcement des échanges commerciaux, économiques et d'investissement, ainsi que la lutte contre les manifestations de la contrebande et de l'immigration irrégulière, selon une vision commune pour un avenir meilleur pour les peuples tunisien et algérien.

D'autre part, le président de la République a abordé l'évolution de la situation en Palestine, rappelant la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien frère, pour la récupération de ses droits complets et l'établissement de son État indépendant sur toute la terre de Palestine, avec pour capitale Al-Quds.