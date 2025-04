Tunisie: Le ministre de l'Économie rencontre le président du groupe français Mecachrome - Renforcement des activités du groupe au pays

Outre l'élargissement des activités et des unités de production du groupe, spécialisé dans la fabrication de composants aéronautiques de haute précision, plusieurs actions sont au programme de l'entreprise qui offre plus de 12 mille emplois dans ses divers sites.

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, s'est entretenu, hier mardi, avec le président du groupe français Mecachrome, spécialisé dans la fabrication de composants aéronautiques de haute précision, Christian Cornille, qui est actuellement en visite en Tunisie à l'occasion de l'inauguration de l'extension de son unité industrielle dans le complexe industriel d'El Mghira.

Lors de cette réunion, d'après un communiqué du ministère, Christian Cornille a passé en revue le déroulement du développement des activités des institutions du complexe à El Mghira, Sousse et Jammal, qui fournissent plus de 1.200 emplois et leurs programmes pour la prochaine étape, notamment au niveau de la formation, en réponse aux futurs besoins en compétences, en plus des programmes de travail visant à réduire les émissions de carbone conformément aux tendances mondiales en la matière.

Le président du groupe français s'est déclaré satisfait de l'avancement de l'activité des trois unités industrielles et désireux de la développer davantage au vu de l'expérience accumulée et des succès de la Tunisie dans ce secteur prometteur.

Christian Cornille a salué le soutien et l'appui des autorités tunisiennes dans cette perspective de coopération, exprimant son aspiration à poursuivre ce partenariat et à le renforcer dans la période à venir afin d'aider le groupe à stabiliser et développer sa présence en Tunisie.

Pour sa part, le ministre, Samir Abdelhafidh, a exprimé la volonté du département et de ses structures d'investissement, ainsi que des ministères concernés, d'intensifier la coordination afin de répondre aux besoins des entreprises établies dans le but de développer et d'étendre leurs activités, en particulier au niveau de la formation et du développement des compétences et aptitudes nécessaires dans ce domaine, ainsi que de soutenir leurs efforts dans la réduction des émissions de carbone.