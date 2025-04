Tunisie: L'huile d'olive tunisienne brille au concours Mario Solinas 2025

La Tunisie a été classée au deuxième rang du concours de la qualité du Conseil oléicole international 2025, "Mario Solinas - Hémisphère Nord", indique, mercredi, l'Office National de l'Huile (ONH).

Sur un total de 11 pays participants à ce concours de qualité, trois pays ont remporté le premier prix (médaille d'or), dont la Tunisie. Le concours de cette année, lancé en décembre 2024, a vu la participation de 130 huiles d'olive vierges extra provenant d'Algérie, de Chine, de Croatie, de France, de Grèce, d'Italie, du Maroc, du Portugal, d'Espagne, de Tunisie et de Turquie, selon le Conseil oléicole international.

Les huiles ont été présentées par des producteurs individuels, des associations et des entreprises de conditionnement, et ont été classées, conformément au règlement du concours, dans les catégories suivantes : fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger, fruité mûr, petits producteurs et conditionneurs.

Composé de neuf dégustateurs experts, un jury international a évalué les huiles participantes et noté les sensations olfactives, gustatives et rétro nasales, ainsi que l'harmonie, la complexité et la persistance de chacune d'entre elles.

Les huiles espagnoles se sont distinguées lors de cette édition en remportant 25 des 32 prix. Elles sont suivies par la Tunisie, l'Italie, le Portugal et la Croatie. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 mai prochain au siège du COI à Madrid.

Le Prix Mario Solinas a été créé en 1993 en hommage au Dr Mario Solinas, chimiste italien et membre éminent du groupe d'experts du COI, dont les travaux ont été déterminants pour la mise au point de la première méthode scientifique d'évaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge.

Le Concours « Mario Solinas » vise à sélectionner parmi les huiles d'olive vierges extra participantes, celles présentant les meilleures caractéristiques organoleptiques. Il a pour objectif de pousser les oléiculteurs, les entreprises et les conditionneurs à produire de l'huile d'olive extra vierge de la meilleure qualité et d'encourager les consommateurs à reconnaître les caractéristiques organoleptiques.

Depuis 2024, le Prix Mario Solinas est également organisé dans l'hémisphère Sud, afin de mieux représenter la diversité des origines, des variétés, des climats et des connaissances qui enrichissent l'univers de l'huile d'olive vierge extra.