Tunisie: « Un refuge sûr pour M. Rambo », ce soir au Rio - Du pur plaisir cinéma

Ce sont les dernières séances du film « Un refuge sûr pour M. Rambo » (Seeking Haven for Mr. Rambo) de Khaled Mansour au cinéma Le Rio. Rendez-vous ce soir pour une séance cinéclub pour clore en beauté une sortie de film qui n'a pas laissé le public indifférent.

Dans un quartier populaire du Caire, Hassan, sa mère et son chien Rambo risquent l'expulsion. Karem, leur propriétaire garagiste, veut agrandir son atelier. Lors d'une altercation, Rambo défend son maître et mord Karem à l'entrejambe. Hassan brave alors la ville hostile et ses peurs enfouies pour défendre son chien dont Karem, le propriétaire humilié, cherche à se venger.

Un refuge sûr pour M. Rambo est un premier long métrage dans lequel le cinéaste explore des thèmes profonds : la loyauté, la survie, le sacrifice, la répression sociale et la nature des relations humaines dans un monde souvent perçu comme hostile. Cette quête de survie, où l'animal devient un symbole de pureté face à la violence, est au coeur d'une trame qui mêle habilement émotion, critique sociale et réflexion sur les rapports de pouvoir.

La figure du chien Rambo ne se limite pas à celle d'un simple animal de compagnie, mais devient un symbole de l'innocence et de la pureté qui sont souvent mises en péril par les conflits humains. Hassan, le personnage principal, doit non seulement sauver son chien, mais aussi naviguer à travers un monde où les frontières entre le bien et le mal sont floues.

Cela souligne l'impossibilité de fuir indéfiniment les problèmes, tout en mettant en lumière la résistance du personnage à accepter la violence et l'injustice. Né au Caire en 1991, Khaled Mansour est diplômé en Histoire de la Faculté des Lettres de l'Université du Caire, où il étudie en parallèle le cinéma. Il réalise trois courts métrages, Berries Island, The Dervish et Two Strangers And a Night, sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux. Il réalise également plusieurs courts métrages documentaires ainsi que des publicités, qui ont été diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Ce soir au Rio est le dernier rendez-vous avec Rambo, une séance cinéclub marquera la clôture de cette sortie en salles tunisienne.