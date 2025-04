Tunisie: Des mesures pour réhabiliter les structures dégradées

Dans le cadre du suivi de la situation de plusieurs infrastructures relevant de la municipalité de Gafsa, et suite à une série de visites effectuées par les responsables locaux, un constat préoccupant a été relevé : dégradation, négligence et actes de vandalisme affectant différentes installations municipales. Face à ces constats, des mesures immédiates ont été prises afin de venir à bout de ces défaillances structurelles et fonctionnelles.

Piscine municipale de Sidi Ahmed Zarrouk

La municipalité a été appelée à entamer sans délai les travaux de réhabilitation et d'entretien de cette installation, en engageant parallèlement les procédures de location de l'ensemble de ses composantes.

Une attention particulière a également été portée à l'accélération de la procédure de consultation en vue de l'équipement d'un puits qui sera foré dans les prochains jours, avec la nécessité de régulariser juridiquement les travaux en cours situés à l'arrière de la piscine.

Salle omnisports du stade Mohamed-Gammoudi

Il a été décidé le démarrage immédiat des travaux de réaménagement et de remise en état de cette salle afin de la rendre de nouveau fonctionnelle.

Dépôts municipaux

Des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre des auteurs des actes de vandalisme et de dégradation constatés.

Un appel est lancé aux services municipaux pour régulariser la situation administrative des dépôts, en collaboration avec les structures concernées, afin de procéder à la liquidation des biens saisis, soit par restitution aux propriétaires, soit par mise aux enchères, conformément aux procédures légales en vigueur. Les services de la douane sont appelés à récupérer les biens qui leur sont attribués et à les transférer dans leurs propres dépôts. Dans le même contexte, il y aura l'affectation d'un dépôt municipal pour la mise en fourrière et d'un autre à l'entreposage du matériel communal, avec l'obligation de se débarrasser des équipements obsolètes. Il a été décidé l'installation de caméras de surveillance et la mise en place d'un service de sécurité permanent dans les deux dépôts.