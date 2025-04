Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel - « Nous sommes en phase du recrutement des agents recenseurs », déclare Zenab Camara

Le Ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo et la Directrice Nationale des Affaires Politiques et de l'Administration Électorale, Zenab Camara ont animé ce mercredi 09 avril 2025 une conférence de presse sur le thème << Arrivée des premiers kits électoraux et leur déploiement >>, au porte-parolat du gouvernement.

Prenant la parole, la directrice nationale des affaires politiques, Zenab Camara a déclaré que 10 points essentiels sont élaborés pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée.

<< Il vous souviendra que le chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel a été battu sur 10 points dont le recensement général de la population et de l'habitat qui en cours également. Et nous sommes en phase du recrutement des agents recenseurs pour aller compter la population dans les habitations qui sont déjà identifiées à travers la cartographie. Vous comprendrez qu'au mois de mai prochain, juillet, nous serons en phase de consolidation.

Le point de vue chronogramme, c'est le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil (PN-RAVEC). Une fois que la Coordination nationale a été mise en place, le travail sera accéléré par le recrutement des coordinateurs régionaux et préfectoraux et la mise en place du comité régional. Et au-delà de ça, il y a déjà un travail qui a été abattu et le cadre juridique du recensement avait été également élaboré >>, a fait savoir la directrice.

À rappeler que la date du référendum constitutionnel a été fixée au dimanche 21 septembre prochain.