Sénégal: Dakar et Pretoria saluent le 'dynamisme' de leurs relations

Dakar — La ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et son homologue sud-africain, Ronald Ozzy Lamola, se sont réjouis, mercredi, à Dakar, du "dynamisme" de la coopération qu'entretiennent l'Afrique du Sud et le Sénégal sur la base de leur attachement à l'intégration africaine, à la démocratie et à la défense des droits de l'homme.

Ils coprésidaient la quatrième session de la "grande commission mixte de coopération" entre le Sénégal et l'Afrique du Sud.

Cette rencontre "illustre l'excellence de nos relations d'amitié et le dynamisme de la coopération entre nos deux pays", des relations "fondées sur des valeurs communes d'attachement à l'intégration africaine, à la démocratie, à la promotion des droits de l'homme et à l'engagement pour la paix et la sécurité internationale", a dit Mme Fall.

"Ces liens séculaires de fraternité et de solidarité, qui unissent l'Afrique du Sud et le Sénégal, constituent la sève nourricière d'une coopération bilatérale dynamique et multisectorielle, qui se veut [...] renforcée au regard du leadership des deux pays sur le continent africain, de leur poids au sein de leurs communautés économiques régionales respectives", a-t-elle affirmé.

Yassine Fall, la ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères

L'Afrique du Sud et le Sénégal, qui sont liés par une quinzaine d'accords bilatéraux, promeuvent les intérêts africains et doivent bénéficier des nombreuses et diverses opportunités économiques et commerciales qui s'offrent à eux, selon Yassine Fall.

"Ce dynamisme [de] nos relations politiques, adossée à une vision clairvoyante de nos plus hautes autorités, s'est traduite de fort belle manière par le renforcement de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays", a-t-elle poursuivi.

L'accord avec lequel les deux pays ont créé une commission mixte de coopération en 2021 fait partie de leur quinzaine d'accords bilatéraux, selon les deux parties.

Le suivi de ces accords "nous obligera à renforcer et à tirer le maximum de bénéfices de la coopération bilatérale", a dit la ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

La réunion de la commission mixte de coopération est en même temps, à ses yeux, une "rencontre préliminaire" du Forum Africa Invest prévu à Dakar.

Yassine Fall appelle les entrepreneurs et les industriels des deux pays à être les "catalyseurs" d'un partenariat plus fécond et tourné vers une intégration africaine plus poussée.

"Le Sénégal et l'Afrique du Sud sont des partenaires stratégiques et des acteurs économiques importants au sein de l'Union africaine", a dit le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Ozzy Lamola.

Les deux pays veulent coopérer davantage, dans les domaines de la recherche, de l'éducation, des transports, de la culture, de l'agriculture et de la défense, selon M. Lomola.

En raison de son leadership au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il devient nécessaire, pour le Sénégal, de faire de la zone de libre-échange continentale africaine un outil de renforcement de la coopération entre les pays du continent, estime le ministre sud-africain.