Sénégal: La LPS du secteur souhaite asseoir un système de santé accessible et inclusif

Dakar — La Lettre de politique sectorielle (LPS) du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour la période 2025-2029 ambitionne d'asseoir "un système de santé et d'action sociale accessible, inclusif, efficient, résilient et durable", indique ce document d'orientation dont l'APS a obtenu copie.

"L'objectif général de développement du secteur est d'asseoir un système de santé et d'action sociale accessible, inclusif, efficient, résilient et durable" pour la période 2025-2029, peut-on lire dans ce document.

Il y est indiqué que "la vision globale du secteur repose sur un système de santé et d'action sociale de qualité, résilient et accessible à tout Sénégalais, quels que soient son lieu de résidence et son niveau de revenu, et ouvert aux usagers de la sous-région".

La Lettre de politique sectorielle 2025-2029 du ministère de la Santé et de l'Action sociale veut se baser, pour sa mise en oeuvre, sur des principes et valeurs tels que la gestion axée sur la performance, la participation, l'inclusion, l'équité, la redevabilité, la transparence et l'intégration.

"Le succès de la LPS sera garanti par l'adhésion de tous les acteurs du secteur aux valeurs qui leur permettront de travailler en parfaite harmonie pour la réalisation des objectifs de santé et d'action sociale", souligne le document.

L'atteinte de cette vision repose sur quatre orientations stratégiques, parmi lesquelles l'amélioration de la gouvernance et de la digitalisation intégrale du secteur.

Cette perspective va également s'appuyer sur le développement de la prévention et la promotion de la santé, ainsi que la diversification de l'offre de soins de qualité et le renforcement de la protection sociale.