Ile Maurice: Vidia Mooneegan - «Aujourd'hui, nous offrons une qualité de travail similaire à celle des États-Unis»

interview

La compagnie Dayforce, anciennement connue sous le nom de Ceridian, a lancé ses opérations à Maurice il y a 25 ans. À l'époque perçue comme une entreprise de «Business Process Outsourcing» (BPO) elle est aujourd'hui un acteur de l'intelligence artificielle avec une qualité de travail comparable à celle de ses homologues américains.

Dayforce célèbre ses 25 ans cette année. Comment décririez-vous l'évolution de la marque, de Ceridian à aujourd'hui ?

Lorsque nous avons démarré il y a 25 ans à Maurice, nous faisions partie des pionniers dans ce secteur. À l'époque, le concept était encore nouveau dans le pays. Nous ne disposions pas des infrastructures humaines ou technologiques nécessaires, mais nous avons cru en ce potentiel et investi massivement. Aujourd'hui, nous comptons 1 300 collaborateurs, dont 300 ingénieurs - la plus grande équipe de ce type sur l'île. Nous avons évolué d'une entreprise BPO à une entreprise orientée Product-AI, ce qui représente l'avenir du secteur. Aujourd'hui, la qualité de notre travail est équivalente à celle produite aux États-Unis ou en Europe. C'est un progrès majeur, tant pour l'entreprise que pour les employés, qui se sentent parties prenantes d'un projet porteur d'avenir. Je pense que toutes les entreprises du secteur passeront par cette évolution vers plus de valeur ajoutée grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle.

Quelles sont les principales réalisations de Dayforce et comment ont-elles façonné votre position sur les marchés locaux et internationaux ?

Nous sommes désormais beaucoup plus présents sur le marché international. À Maurice, nous comptons seulement trois clients, ce qui reste limité, mais le marché américain offre d'immenses perspectives de croissance. Parmi nos grandes réalisations, je citerais d'abord le fait que nos ingénieurs à Maurice sont aujourd'hui au même niveau que ceux de la Silicon Valley. Cela montre que notre investissement dans le capital humain a porté ses fruits. Ensuite, nous avons activement contribué à l'écosystème technologique local. Nous avons été les premiers à établir des partenariats avec les universités. Nous avons cocréé un certificat post-universitaire, un MSc en Business Engineering, et financé des laboratoires comme l'Engineering Lab à l'Université de Maurice ou l'Immersive Lab à l'Université de Technologie. Nous sommes aussi très impliqués dans la formation des femmes dans le domaine technologique, avec plusieurs programmes visant à encourager leur intégration dans ce secteur.

Quelles sont les prochaines grandes étapes pour Dayforce en matière de développement de produits et d'expansion ?

L'intelligence artificielle est au coeur de notre stratégie. Nous avons déjà développé un assistant virtuel capable de fournir en temps réel toutes les informations utiles. C'est exactement ce que recherchent nos clients. Nous prévoyons également d'investir massivement dans notre réseau de partenaires. Aujourd'hui, nous sommes 1 300 employés, mais si nous atteignons 2 000 personnes et que nos partenaires emploient à leur tour 1 000 collaborateurs pour implémenter Dayforce, cela fera 3 000 personnes à Maurice travaillant pour notre écosystème. C'est notre ambition.

Le lancement de la Dayforce Partner Academy est une initiative récente. Quel en est l'objectif principal ?

Cette initiative vise à renforcer notre écosystème. Nos partenaires - Deloitte, PwC, BDO, EY - travaillent déjà avec nous. L'objectif est de former leurs consultants à l'implémentation de Dayforce. C'est notre façon d'accélérer notre croissance. Depuis 2010, nous avons notre propre académie interne. Il y a souvent un écart entre les compétences disponibles sur le marché et celles que recherchent les entreprises. Nous avons donc décidé de faire venir les étudiants directement dans notre académie pour réduire ce fossé.

Comment l'intelligence artificielle est-elle intégrée dans vos logiciels et quel impact cela a-t-il sur les utilisateurs ?

La course à l'IA est déjà lancée et son évolution est fulgurante. Nous avons déjà commencé à intégrer progressivement l'intelligence artificielle dans nos produits. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez nos logiciels, une grande partie du travail est effectuée par l'IA, en arrière-plan. Cela permet une plus grande efficacité et une meilleure expérience utilisateur.