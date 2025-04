Ile Maurice: La protection des données personnelles au coeur des préoccupations des TIC

Une stratégie dédiée au secteur des télécommunications, de l'information et de la communication (TIC) est en préparation et devrait bientôt être dévoilée. Dans ce cadre, la protection des données personnelles occupera une place centrale. Le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, accorde une attention particulière à cet enjeu et a déjà entamé une analyse approfondie du secteur, laquelle a mis en lumière plusieurs lacunes, notamment en matière de sécurité des données.

Cette phase d'analyse pour aboutir à cette stratégie, a pris du temps. «Lorsque nous avons mené une analyse approfondie, nous avons constaté qu'il y avait eu peu de consultations dans le passé sur les besoins des départements gouvernementaux», a souligné le ministre, jeudi dernier, lors de la célébration des 25 ans de Dayforce à Maurice. «Nous avons aussi observé une baisse du classement de Maurice dans l'e-Government Development Index», a-t-il ajouté.

Malgré la position de leader qu'occupe Maurice en matière de cybersécurité, des défis persistent, notamment dans la gestion des données personnelles. Le ministre avance qu'il existe une demande urgente pour un data hub citoyen, car les données personnelles sont actuellement conservées de manière dispersée par diverses entités. «Il y a une nécessité pressante pour la mise en place d'un data hub, qui aurait déjà dû exister», a-t-il déploré, ajoutant qu'un retard est également observé dans l'adoption des lois relatives à la protection des données. «L'aspect législatif doit être revu», affirme-t-il.

Pour le ministre, la stratégie devra être finalisée très prochainement. Il insiste sur la nécessité de trouver de meilleures solutions pour renforcer l'engagement des citoyens, proposer des e-services complets de bout en bout, et revoir le cadre institutionnel. Par ailleurs, il a reconnu que les garçons sont toujours majoritaires dans le choix des filières STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), avec en moyenne une fille sur trois inscrite à ces formations. «Nous aimerions voir une certaine parité entre les genres», a-t-il déclaré, en encourageant cet équilibre dès l'école.

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, le ministre a estimé qu'il est indispensable de mener un large travail de sensibilisation auprès de la population. Il a également évoqué le phénomène de trolling sur les réseaux sociaux, indiquant qu'une certaine modération est nécessaire. Enfin, il a annoncé une possible décentralisation de l'espace technologique d'Ébène vers d'autres régions, afin de réduire la pression en termes de temps et de coûts pour les personnes et les entreprises. À noter que la Dayforce Partner Academy a été officiellement lancée lors de ces discussions.