Ile Maurice: Véronique Camille - «Les marques grand public dominent toujours le marché des cosmétiques»

Selon un rapport de McKinsey, les ventes au détail du marché mondial de la beauté ont atteint USD 446 milliards en 2023, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022. Les États-Unis demeurent l'un des plus grands marchés mondiaux des cosmétiques, avec un chiffre d'affaires estimé à environ USD 101 milliards en 2024. La croissance est particulièrement marquée dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec une progression annuelle de 17 % qui dépasse largement les prévisions du secteur.

Selon les estimations, cette région pourrait enregistrer un taux de croissance annuel de 10 % au cours des quatre prochaines années. Ces dernières années, l'arrivée des générations Y et Z sur le marché du travail a fortement dynamisé ce secteur, où ces jeunes adultes influencent largement les tendances de consommation. À Maurice, l'industrie des cosmétiques suit cette dynamique mondiale avec un nombre croissant de marques présentes sur le marché local - et d'autres devraient s'y implanter prochainement.

Pour Véronique Camille, «Business Unit Manager - Luxury Cosmetics» chez Grays Inc. Ltd, «l'industrie des cosmétiques à Maurice a connu une évolution notable ces dernières années». Les consommateurs y consacrent une part croissante de leur revenu disponible et les femmes restent les principales acheteuses. Au cours des cinq prochaines années, l'industrie locale devrait évoluer encore...

Comment décririez-vous l'évolution de l'industrie des cosmétiques à Maurice au cours de ces dernières années ?

L'industrie des cosmétiques à Maurice a connu une évolution notable ces dernières années, marquée par une prise de conscience croissante des consommateurs concernant les ingrédients et la qualité des produits. L'influence des médias sociaux a également joué un rôle clé, avec une demande accrue pour des marques internationales et des tendances mondiales, notamment en matière de durabilité et de respect de l'environnement. Les Mauriciens sont de plus en plus soucieux de l'impact de leurs choix de consommation, ce qui a conduit à une évolution vers des pratiques plus responsables dans le secteur. Par exemple, Jo Malone London a ouvert son premier magasin à Maurice en octobre 2023.

Avez-vous observé une augmentation significative de la demande pour les produits de beauté ? Quels sont les principaux facteurs de cette croissance ?

Oui, on observe une augmentation significative de la demande pour les produits de beauté à Maurice. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance. Il y a une prise de conscience accrue des soins personnels, car les Mauriciens sont de plus en plus soucieux de leur apparence et de leur bien-être, ce qui conduit à une demande croissante pour des produits de beauté, notamment en soins de la peau et en maquillage. Nous avons aussi l'influence des médias sociaux : les plateformes comme Instagram et TikTok ont facilité l'accès à de nouvelles tendances et aux produits de beauté, créant un engouement pour des marques internationales et des routines de soins spécifiques. De plus, nous avons une disponibilité accrue des produits. Donc, une diversification des points de vente, avec une présence croissante de grandes marques internationales, facilite l'accès aux produits de beauté de qualité, tant en magasin qu'en ligne.

Les Mauriciennes investissent-elles davantage dans les cosmétiques et les soins de la peau ? Quels groupes d'âge sont les plus engagés ?

Oui, les femmes mauriciennes y investissent de plus en plus. Ce phénomène est surtout dû à une prise de conscience croissante de l'importance de l'entretien de la peau et du bien-être personnel. Les groupes d'âge les plus engagés dans cet investissement sont principalement les jeunes adultes de 18-35 ans et les femmes de la tranche 36-50 ans. Les jeunes adultes, influencées par les tendances mondiales et les médias sociaux, sont particulièrement attirées par les nouveaux produits de beauté, les soins de la peau et les routines spécifiques. Quant aux femmes de 36 à 50 ans, elles sont souvent plus soucieuses de prévenir les signes du vieillissement et de maintenir la santé de leur peau, ce qui les pousse à investir dans des produits anti-âge et de soins de la peau.

En moyenne, combien les femmes à Maurice dépensent-elles pour les produits de beauté lors de leurs achats ?

Le montant que les femmes à Maurice dépensent pour les produits de beauté varie considérablement en fonction de leurs moyens financiers et du type de produits qu'elles recherchent. Certaines peuvent dépenser modestement pour des produits de soin de base, tandis que d'autres, en fonction de leur budget, peuvent investir davantage dans des soins haut de gamme, des produits anti-âge ou des marques de prestige. Le montant dépensé dépend largement des priorités personnelles et de la capacité financière de chaque consommatrice.

Les consommateurs se tournent-ils davantage vers des produits de luxe et haut de gamme ou les marques grand public dominentelles toujours ?

À Maurice, les marques grand public dominent toujours le marché des cosmétiques, en raison de leur accessibilité et de leur large disponibilité. Cependant, il y a une croissance progressive de la demande pour les produits de luxe et haut de gamme, surtout parmi les consommateurs plus jeunes ou ceux avec un pouvoir d'achat plus élevé. Cette tendance est notamment influencée par la recherche de qualité, d'ingrédients spécifiques ou de produits exclusifs, souvent promus par les médias sociaux et les influenceurs. Donc, bien que les marques grand public restent prédominantes, les pro- duits de luxe gagnent en popularité auprès d'une clientèle de plus en plus exigeante.

Avec l'arrivée de plus en plus de marques internationales sur le marché local, pensez-vous qu'il y a encore de la place pour davantage de marques ?

Oui, il y a encore de la place pour davantage de marques sur le marché local, malgré l'arrivée croissante de grandes marques internationales. Les consommateurs à Maurice continuent de rechercher de la diversité et de nouvelles options, qu'il s'agisse de produits avec des formules uniques, des gammes spécifiques ou des innovations dans le domaine de la beauté. Les marques qui se démarquent par la qualité, l'originalité de leurs produits ou des prix compétitifs ont encore une chance de capter l'attention des consommateurs. Le marché reste dynamique et les opportunités existent pour les marques qui savent répondre aux attentes des Mauriciens.

Les touristes représentent-ils une part importante des clients pour l'industrie des cosmétiques à Maurice ?

L'industrie des cosmétiques à Maurice est influencée par plusieurs facteurs, y compris la demande locale et la fréquentation touristique. La consommation peut varier selon les saisons, les tendances du marché et les préférences des consommateurs. La demande reste diverse et peut fluctuer, ce qui ajoute de la complexité à l'analyse du marché.

Avec un investissement accru dans les produits de beauté haut de gamme, pensez-vous que cela reflète un changement sociétal en matière de soins personnels ou cela traduit-il une pression croissante pour se conformer aux normes de beauté ?

L'investissement accru dans les produits de beauté haut de gamme peut refléter à la fois un changement sociétal en matière de soins personnels et une certaine pression pour se conformer aux normes de beauté. D'une part, de plus en plus de personnes, notamment les jeunes générations, cherchent à investir dans leur bien-être et à adopter des routines de soins plus sophistiquées, ce qui peut être perçu comme un signe d'une prise de conscience accrue des bienfaits de l'entretien personnel et de la santé de la peau. D'autre part, cette tendance peut aussi être influencée par des normes de beauté véhiculées par les médias sociaux et les influenceurs, qui créent des attentes élevées vis-à-vis de l'apparence physique.

Les consommateurs deviennent-ils plus conscients des produits durables, «cruelty-free» et de la beauté propre ?

Oui, les consommateurs sont de plus en plus conscients des produits durables, cruelty-free et de la beauté propre. Cette prise de conscience s'est accrue ces dernières années, avec un intérêt croissant pour des choix de consommation plus éthiques et respectueux de l'environnement. Cependant, cette tendance dépend aussi des valeurs et des points de vue de chaque individu. Certains peuvent privilégier ces critères dans leurs achats, tandis que d'autres peuvent être moins sensibles à ces enjeux. Les marques qui adoptent des pratiques écoresponsables, comme l'absence de tests sur les animaux et l'utilisation d'ingrédients naturels ou durables, gagnent en popularité auprès de ceux qui accordent de l'importance à ces aspects.

Quels sont les plus grands défis auxquels l'industrie des cosmétiques à Maurice fait face aujourd'hui ?

L'industrie des cosmétiques à Maurice fait face à plusieurs défis, notamment la concurrence accrue des marques internationales, les attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité et de durabilité, ainsi que la pression pour adopter des pratiques écologiques. De plus, la fluctuation de la demande et le respect des réglementations strictes représentent des obstacles importants pour le secteur.

Comment voyez-vous l'évolution de l'industrie des cosmétiques dans les cinq prochaines années ?

Dans les cinq prochaines années, l'industrie des cosmétiques à Maurice devrait connaître une évolution avec une demande croissante pour des produits de haute qualité et des formulations innovantes, adaptées aux besoins spécifiques des consommateurs. Les marques internationales continueront à dominer, mais la concurrence s'intensifiera avec une plus grande diversité de produits et de marques. Les consommateurs seront de plus en plus exigeants en matière d'efficacité et de performance des produits.

De plus, la personnalisation des soins et l'adaptation aux besoins individuels deviendront des tendances majeures, poussant les marques à offrir des solutions plus ciblées et spécifiques. Le monde des cosmétiques connaît une transformation silencieuse mais profonde avec l'arrivée progressive des hommes dans un univers longtemps considéré comme exclusivement féminin. On peut déjà observer ce phénomène à l'île Maurice.

Autrefois limités au rasage et à l'après-rasage, les hommes explorent aujourd'hui des routines de soins plus élaborées, allant des crèmes hydratantes aux sérums anti-âge, en passant par des produits spécifiques pour la barbe, les mains ou même des cosmétiques correcteurs discrets. L'influence des réseaux sociaux, des personnalités publiques assumant leurs routines de soins et une conscience accrue du bien-être personnel ont contribué à normaliser cette pratique. Cette nouvelle dimension du marché des cosmétiques représente bien plus qu'une simple opportunité économique ; elle témoigne d'une société où prendre soin de soi devient une démarche universelle.

Quelle est l'importance de l'industrie des cosmétiques dans l'économie locale ?

L'industrie des cosmétiques joue un rôle essentiel dans l'économie locale de Maurice en générant des emplois et en soutenant le secteur de la distribution. Elle contribue également aux revenus de l'État et stimule l'innovation dans la distribution et le marketing. Ce secteur participe activement à la croissance économique en répondant à une demande croissante pour des produits de qualité, ce qui renforce la compétitivité du marché.

Quel impact économique le secteur de la beauté a-t-il à Maurice en termes de création d'emplois et de croissance des entreprises ?

Le secteur de la beauté à Maurice a un impact économique important en termes de création d'emplois et de développement des compétences. En formant continuellement notre personnel, nous contribuons à l'amélioration de leurs connaissances et de leur expertise, ce qui renforce la qualité des services offerts et favorise l'évolution professionnelle. Ce processus de formation stimule également la croissance des entreprises en améliorant la productivité et la compétitivité sur le marché. Ainsi, l'industrie contribue non seulement à la création d'emplois, mais aussi à la montée en compétences de la main-d'oeuvre locale.

Avez-vous observé une augmentation des investissements dans le secteur des cosmétiques au fil des années ?

On observe une augmentation des investissements dans le secteur des cosmétiques au fil des années. Cela s'explique par une demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté de qualité, ainsi que par l'émergence de nouvelles tendances dans le secteur. Les entreprises, y compris les franchises, investissent davantage dans l'innovation, le développement de nouveaux produits, ainsi que dans la formation de leur personnel pour répondre aux attentes des consommateurs. Cet investissement croissant contribue à l'expansion du marché et à la compétitivité du secteur à Maurice.

Comment les habitudes de consommation de cosmétiques ont-elles évolué et qu'est-ce que cela indique sur l'impact économique du secteur ?

Les habitudes de consommation des cosmétiques à Maurice ont considérablement évolué au fil des années, avec une croissance de la demande pour des produits plus spécialisés, axés sur l'efficacité, la qualité et les résultats visibles. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux ingrédients, à la performance des produits et à leur capacité à répondre à des besoins spécifiques, tels que les soins anti-âge, les solutions pour peaux sensibles ou les produits adaptés aux conditions climatiques locales. Cette évolution des comportements de consommation reflète un impact économique significatif, stimulant l'innovation et l'expansion du marché. Les entreprises du secteur investissent davantage dans le développement de nouveaux produits, la formation de leur personnel et la mise à jour des stratégies marketing pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Pensez-vous que la croissance de l'industrie de la beauté reflète un changement dans le revenu disponible et les priorités des consommateurs à Maurice ?

Les consommateurs semblent de plus en plus concentrés sur l'investissement dans leur bien-être et leur apparence, même si ces priorités peuvent évoluer en fonction des conditions économiques et des tendances du moment. Les habitudes de consommation peuvent varier en fonction des périodes de stabilité ou de tension économique. Lors de périodes plus favorables, les consommateurs sont plus enclins à dépenser pour des produits de beauté haut de gamme, tandis que durant les périodes plus incertaines, ils peuvent opter pour des alternatives plus accessibles. Cela démontre que la demande dans le secteur de la beauté est influencée par des facteurs à la fois individuels et externes.

Comment voyez-vous l'industrie des cosmétiques influencer l'économie locale dans les cinq prochaines années ?

Dans les cinq prochaines années, l'industrie des cosmétiques devrait continuer à influer positivement sur l'économie locale. Cependant, cela dépendra également de l'économie locale et du pouvoir d'achat des consommateurs. Si le pouvoir d'achat augmente, cela pourrait stimuler une demande accrue pour des produits, entraînant une croissance du marché et des investissements supplémentaires dans le secteur. En revanche, si le pouvoir d'achat reste stable ou fluctue, les consommateurs pourraient ajuster leurs priorités et leurs dépenses, ce qui pourrait ralentir la croissance du secteur.

L'évolution de l'économie locale, notamment en termes de stabilité et de développement, jouera donc un rôle crucial dans la façon dont l'industrie des cosmétiques influencera l'économie mauricienne. Les tendances de consommation et la capacité des consommateurs à investir dans des produits de beauté haut de gamme détermineront en grande partie la trajectoire de croissance du secteur.