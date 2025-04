Sénégal: Distribution et consommation - Un fonctionnaire sénégalais recommande au secteur privé local de suivre l'exemple d'Auchan

Dakar — Le directeur des petites et moyennes entreprises (PME) au ministère de l'Industrie et du Commerce, Henry Fall Carvalho, a recommandé au secteur privé sénégalais, mercredi, à Dakar, de s'inspirer de l'expérience de l'enseigne française Auchan pour ouvrir des espaces de distribution et de promotion des produits locaux.

"Nous invitons le secteur privé sénégalais à suivre l'exemple d'Auchan pour créer des enseignes totalement sénégalaises, des enseignes nationales [de distribution de] nos produits locaux", a dit M. Carvalho.

Il intervenait à la Foire des fournisseurs locaux d'Auchan Sénégal.

Par la "mutualisation" des moyens dont disposent ses membres, le secteur privé sénégalais peut "minimiser les coûts" de la création de magasins de distribution des produits locaux, selon le fonctionnaire du ministère de l'Industrie et du Commerce.

"Un acteur clé" du développement économique local



Une telle initiative serait bien vue des dirigeants actuels du pays, dont l'engagement en faveur des entreprises locales n'est un secret pour personne, selon le directeur des PME.

Le secteur privé sénégalais peut tirer profit de l'aide fournie par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, le Bureau de mise à niveau des entreprises et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, pour ouvrir des espaces de commercialisation des produits sénégalais, comme le fait Auchan, a-t-il dit.

Pour une telle initiative, "il existe d'autres structures d'accompagnement, dont la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le Fonds souverain d'investissements stratégiques, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique et la Banque nationale pour le développement économique", a ajouté M. Carvalho.

Les PME sénégalaises disparaissant souvent avant d'avoir trois ans, les entrepreneurs doivent recourir au Bureau de mise à niveau des entreprises pour atteindre un niveau de maturité élevé, ce qui leur donnerait plus de chance de réussite dans la création et l'exploitation de magasins comme ceux d'Auchan, a-t-il laissé entendre.

La création d'enseignes sénégalaises de distribution des produits locaux pourrait entraîner la baisse des importations, selon le directeur des PME.

Le Sénégal importe quelque 2 500 produits de consommation, a-t-il signalé.

En visite à Ziguinchor (sud) en novembre dernier, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a avancé le même nombre en termes de produits d'importation au Sénégal.

Selon M. Diagne, ces produits coûtent environ 7.500 milliards de francs CFA par an.

Auchan Sénégal collabore avec quelque 600 fournisseurs sénégalais pour placer des produits "made in Sénégal" dans ses magasins, selon sa directrice, Hanan Boutahha.

"Avec 46 magasins et plus de 600 fournisseurs sénégalais, a-t-elle dit, nous plaçons le 'made in Sénégal' au coeur de nos préoccupations."

Cela fait d'Auchan, qui s'est implantée au Sénégal depuis 2014, "un acteur clé" du développement économique local, selon Mme Boutahha.

"La Foire des fournisseurs locaux est une tribune pour l'autonomisation de nos producteurs, une vitrine pour le savoir-faire sénégalais et un pont vers des partenaires durables", a-t-elle dit.

"En réunissant des acteurs publics, des opérateurs privés, des fournisseurs et des clients, nous posons les bases d'un écosystème où le partenariat et l'entrepreneuriat local deviennent les moteurs d'un développement durable", a poursuivi la directrice d'Auchan Sénégal.

La Foire des fournisseurs locaux se poursuivra jusqu'à vendredi.