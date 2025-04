Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle à la poursuite des efforts liés au développement de l'industrie pharmaceutique

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, mercredi, au ministre de la Santé de poursuivre les efforts de restructuration et de développement de l'industrie pharmaceutique afin de faire du Sénégal un pôle pharmaceutique de premier plan en Afrique.

A cet effet, il a rappelé au Gouvernement l'impératif d'assurer le suivi adéquat des activités de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), ainsi que des projets pilotés par l'Institut Pasteur de Dakar, dans le cadre du renforcement de la souveraineté vaccinale et pharmaceutique du Sénégal.

Aussi le président Faye a-t-il engagé le gouvernement à accorder une attention particulière aux Facultés et Unités de formation et de recherche en médecine, aux établissements publics et privés de formation en médecine, pharmacie et génie sanitaire.

Dans ce sillage, il a demandé au gouvernement de veiller à l'amélioration du fonctionnement des Centres hospitalo-universitaires (cas des CHU Fann et Dantec), au renforcement des recrutements et au repositionnement de l'Ecole militaire de Santé et du Service de santé des Armées dans l'architecture sanitaire.

Par ailleurs, il a invité le ministre de la Santé et de l'Action sociale à réfléchir avec les acteurs impliqués sur des stratégies consensuelles de maitrise des dépenses de santé et de financement durable du système sanitaire.