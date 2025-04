Sénégal: Le Musée des civilisations noires célèbre la femme noire à travers l'exposition 'Abafa(ba)zi'

Dakar — Le Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar abrite une nouvelle exposition itinérante intitulée "Abafa(ba)zi", un hommage vibrant aux femmes noires, figures centrales de transmission, de résistance et de création, a constaté l'APS.

L'exposition, ancrée dans des récits intimes et collectifs, explore comment les femmes africaines incarnent des passerelles entre le connu et l'inconnu, tout en donnant la parole à une mémoire souvent marginalisée. Elle est conçue par la commissaire sud-africaine Thina Miya dans le cadre de la programmation 2025 du musée.

Le vernissage s'est tenu ce mercredi dans la soirée, en présence de nombreuses personnalités du monde culturel, diplomatique et institutionnel. Le terme "Abafa(ba)zi", d'origine Zulu, signifie littéralement "celles qui meurent en sachant". Il est composé du mot abafazi (femmes) et du préfixe ba, désignant "celles qui sont ou celles qui font".

Un titre évocateur, qui symbolise le courage, la résilience et la puissance de la connaissance détenue et transmise par les femmes dans des contextes marqués par l'incertitude sociale et politique.

Présidant la cérémonie d'ouverture, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye, a salué une exposition qui "permet de comprendre que l'afroféminisme, loin d'être un concept abstrait, s'inspire de la créativité, de la combativité, de l'exemplarité des femmes africaines, qu'elles soient reines guerrières d'hier ou intellectuelles, artistes et activistes d'aujourd'hui".

"Au-delà de sa dimension artistique, l'exposition intervient comme un acte politique, un outil de libération, un miroir des sociétés et un levier pour repenser les normes", a ajouté la ministre.

Stéphane Peter, directrice du Goethe Institut de Dakar, partenaire de l'événement, a renseigné que "cette exposition est le fruit d'un projet culturel commun à tous les Goethe Institut d'Afrique subsaharienne". "Elle rassemble sept propositions artistiques inédites ou existantes d'artistes et chercheurs du continent africain et de sa diaspora, autour de récits familiaux, d'engagements féministes et de résistances silencieuses", a-t-elle précisé.

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Sönke Simon, a salué, quant à lui, la "diversité des représentations visuelles et musicales" proposées par onze artistes, du Bénin au Zimbabwe. A ce propos, le diplomate a insisté sur "la symbolique forte de femmes noires comme porteuses actives de savoir dans leurs communautés".

L'exposition est visible jusqu'à fin septembre 2025.