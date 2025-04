Congo-Brazzaville: Coopération - La Banque mondiale veut appuyer le secteur des transports

En visite de travail au Congo, Anne Cécile Souhaid, directrice sectorielle Transport Afrique de l'Ouest et du centre pour la Banque mondiale, a rencontré le 8 avril à Brazzaville la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, pour consolider le partenariat stratégique entre le Congo et la Banque mondiale dans le secteur des transports.

L'échange entre les deux personnalités s' est inscrit dans le cadre stratégique porté sur le développement intégré du secteur de transports au Congo. Il s'est agi de consolider l'intégration sous-régionale et régionale en matière des transports et de renforcer la collaboration entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale dans les secteurs-clés comme les transports fluviaux, routiers, ferroviaires ainsi qu'aériens.

La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a présenté la vision globale du gouvernement en matière de connectivité, visant à améliorer les liaisons internes entre les grandes villes, notamment Brazzaville et Pointe Noire, mais aussi à renforcer l'intégration sous-régionale et régionale. « La Banque mondiale s'est déjà engagée dans une collaboration sur le transport fluvial. Nous avons pu aujourd'hui aborder les autres aspects de transport essentiels pour une bonne connectivité nationale et une intégration régionale. Nous avons abordé également la question du secteur de transports et de la mobilité urbaine qui est essentielle aussi bien à Brazzaville puis à Pointe Noire », a déclaré Anne Cécile Souhaid, directrice sectorielle de transports pour la Banque mondiale.

En outre, l'envoyée de la Banque mondiale a salué l'engagement des autorités congolaises et a réaffirmé la disponibilité de son institution à soutenir les projets structurants en cours et à venir. Elle a souligné également l'importance d'une approche multisectorielle, favorisant l'impact économique et social des investissements dans les transports.

« Le secteur de transport ferroviaire qui est aussi critique en République du Congo et le secteur maritime; bien évidemment avec l'importance du port autonome de Pointe Noire. Au-delà de cela, la ministre nous a exposé sa vision de tous les secteurs dans la connectivité.et nous avons proposé d'appuyer le développement de cette vision par des échanges avec d'autres pays au niveau sous-régional et continental, mais aussi au niveau global afin d'apporter l'expertise et l'assistance technique de la Banque pour aider le développement de cette vision ».

Signalons que le port autonome de Pointe Noire, en eau profonde aménagée, le Chemin de fer Congo océan en réhabilitation et la circulation sur le fleuve Congo sont des atouts qui permettent au pays de jouer son rôle de transit. Ils constituent des véritables opportunités pour les investisseurs.