Congo-Brazzaville: Santé néonatale - Une marche pour la bonne santé à la naissance

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, le Pr Donatien Moukassa, et le représentant par intérim de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Afrique, Chikwe Ihekweazu, ont participé, le 6 avril à Brazzaville, à une marche sur le thème« Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé.

Sur deux kilomètres et demi, de centaines de personnes dont des délégués des institutions publiques, d'organisations de la société civile et les membres des agences des Nations unies au Congo ont marché sur une portion de la corniche de Brazzaville.

« Par cette marche, nous célébrons le futur de nos enfants pour nos mamans et nos communautés. C'est le but de l'OMS, de tout le continent et du gouvernement du Congo. Nous encourageons tous à incorporer la marche dans la vie quotidienne. Au nom de la solidarité, nous sommes là pour accompagner le pays à travers le ministère de la Santé », a indiqué Chikwe Ihekweazu, représentant par intérim de l'OMS Afrique.

« Les maladies cardiovasculaires et le mauvais cholestérol sont élagués de l'organisme par la marche. L'hypertension artérielle et le diabète sont aussi prévenus. La marche produit des mouvements répétés et une compression douce des articulations, ce qui amène une meilleure circulation du liquide synovial contenu dans les articulations », a commenté le Pr Clotaire Itoua, gynécologue au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville.

En bref, les spécialistes de la santé s'accordent et reconnaissent que la marche constitue l'un des moyens les plus simples de devenir plus actif, de perdre du poids et d'être en meilleure santé. Parfois négligée, la marche peut aider à développer l'endurance, à brûler les calories superflues et à améliorer la santé cardiaque.

La bonne santé de l'enfant à la naissance est aussi associée à la gratuité de la césarienne ainsi qu'à la santé de la mère. « Très récemment, quinze conteneurs de kits de la gratuité de la césarienne ont été offerts au Congo par le Fnuap. Le taux des cas de la césarienne et des interventions obstétricales majeures par an tourne autour de trois à quatre mille cas par an. Cette marche, qui est une ordonnance du président de la République, est un symbole fort et une confirmation de notre partenariat avec l'OMS », a expliqué le Pr Donatien Moukassa.

Le taux élevé de mortalité maternelle au Congo (426 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes) contraste avec le taux élevé (94%) des femmes dont l'accouchement a été assisté par un personnel médical formé, selon l'Enquête démographique et de santé de 2011-2012.