Afrique Centrale: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe malmène Blessing, V.Club écrase Kuya et se qualifie pour les play-offs

Après sa défaite surprise au match précédent, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi s'est requinqué en torpillant Blessing FC, alors qu'à Kinshasa, V.Club a validé sa qualification pour les play-offs de la 30e édition du championnat national de football à la suite de sa large victoire sur Kuya.

Surpris par l'AS Simba (1-0) le 30 mars dernier à Kolwezi, le Tout-Puissant Mazembe a parfaitement redressé la barre, le 8 avril, en infligeant une correction (4-0) au FC Blessing, au stade de la Kamalondo, dans le cadre de la 21e journée du groupe A du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Après une première mi-temps fermée sans but face à Blessing, les poulains de Lamine N'diaye ont déroulé au retour des vestiaires. Badamassi a ouvert le score à la 58e minute, suivi d'un doublé de Faveurdi Bongeli (72e et 78e min) et d'un but d'Ernest Luzolo (75e min).

Une démonstration de force qui permet à Mazembe de reprendre la tête du groupe A avec 53 points en 21 matches, à égalité avec Lupopo déjà qualifié pour les play-offs mais avec un match de moins. Mazembe disputera son dernier match de la phase classique le 15 avril à Mbuji-Mayi contre Sa majesté Sanga Balende.

De son côté, Blessing boucle sa saison à la 7e place avec 28 points et ne participera pas aux play-offs. Dans le groupe B, l'AS V.Club a laminé, le 6 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AC Kuya par 5 buts à 0, sa première victoire de l'année après neuf matches sans succès, et surtout synonyme de sa qualification pour les play-offs. La partie comptait pour la 20e journée de la phase classique de la Ligue 1 congolaise. Denis Modzaka s'est illustré avec un doublé (25e, 54e min ), bien accompagné par Skudu Makudubela (42e), Emile Kalume (82e) et Affane Diambaye (90+2e minutes).

V.Club a totalisé 29 points, assurant ainsi sa qualification pour les play-offs de la 30e édition du championnat national. Le club vert et noir de la capitale occupe la 4e place du groupe B, derrière l'AC Rangers, son prochain adversaire qui compte 31 points. Quant à l'AC Kuya du président Jeannot Binanu, le club a enregistré une contre-performance supplémentaire, stagnant à la 9e position au classement avec 19 points après vingt matches dont cinq victoires, quatre nuls et douze défaites.

À l'issue de cette journée, quatre équipes du groupe B ont déjà composté leurs tickets pour les play-offs : V.Club, Les Aigles du Congo (41 points en 21 matchs), Maniema Union (40 points en 17 matchs) et l'AC Rangers (31 points en 20 matchs). L'AF Ange Vert et le Daring Club Motema Pembe restent à l'affût et conservent une chance de qualification, selon les éventuels réajustements du format de la compétition.