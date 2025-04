Congo-Brazzaville: Coopération - Un accord global de partenariat économique entre le pays et les Emirats arabes unis

En marge de la 14e édition du Forum annuel de l'investissement tenu du 7 au 9 avril à Abu Dhabi, le Congo et les Emirats arabes unis ont signé un accord global de partenariat économique.

Sous la houlette du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et du prince Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président de la fédération des Emirats arabes unis, l'accord a été signé du côté congolais par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, et du côté émirati par le ministre du Commerce extérieur, Ahmed Al Zeyoudi.

« Cet accord jette les bases d'une relation bilatérale stratégique et mutuellement bénéfique. Il prévoit l'instauration d'une zone de libre échange entre nos deux pays et l'identification d'un certain nombre de secteurs prioritaires parmi lesquels le secteur des industries extractives, transports et logistique, l'agriculture, le tourisme, l'économie digitale. Nous nous employons à le faire ratifier mais surtout à l'opérationnaliser », a expliqué le ministre Christian Yoka.