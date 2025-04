Congo-Brazzaville: Province de Lomami - Olpa désapprouve les actes d'intimidation visant un média de Mwene-Ditu

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a fustigé, dans une lettre adressée au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les actes d'intimidations visant directement la Radio communautaire Butook (RCB), émettant à Mwene-Ditu, à 250 km de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami.

L'Olpa pense que les menaces de fermeture de la radio proférées par l'autorité urbaine sont à prendre au sérieux et sont susceptibles de porter gravement atteinte à la liberté de la presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il exhorte le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur à rappeler à l'ordre le maire de la ville de Mwene-Ditu ainsi que tous les services dépendant de son ministère afin qu'ils s'abstiennent de tout acte nuisible au droit d'informer et d'être informé, « lequel est plus essentiel pour notre démocratie ».

Le directeur de RCB, Aly Bukasa, a été convoqué, selon Olpa, le 3 avril par le Service urbain de la communication et médias de Mwene-Ditu ainsi que par le responsable local de l'Agence nationale des renseignements sur ordre du maire de la ville, Gérard Tshibanda Kabwe. « Il a été longuement auditionné sur la diffusion, le 1er avril 2025, d'une émission intitulée : "Débat communautaire" », a souligné Olpa. Et d'indiquer qu'au cours de cette émission, des analyses critiques ont été émises sur l'arrêté urbain n°611/003/MVMDT/2025 portant nomenclature des taxes dues à la ville de Mwene-Ditu publié par le maire, le 5 mars 2025.

L'organisation a noté qu'après l'audition du journaliste par les services précités et la diffusion d'un « droit de réponse » par des délégués du maire sur les antennes de RCB, le 2 avril, Gérard Tshibanda Kabwe, en colère, a formellement déclaré au directeur de la radio communautaire Butook de ne plus traiter les informations de la mairie de la ville de Mwene-Ditu ni d'assister à toute activité qui ne cadre plus avec la mission communautaire de la radio, sinon il ordonnera la fermeture de ce média.