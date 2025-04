Niger: La Banque mondiale renforce son soutien pour améliorer les infrastructures routières dans le Nord Est du pays

communiqué de presse

Washington — La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 90 millions de dollars de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour soutenir le Niger dans l'amélioration de ses infrastructures routières, de la connectivité et de l'accès aux services socio-économiques de base le long du corridor Zinder-Agadez.

Ce financement soutiendra la stratégie du gouvernement du Niger pour optimiser la connectivité nationale, en sécurisant le transport des personnes et des biens le long des principaux corridors. Il renforcera l'impact du Projet d'Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est du Niger (PACNEN). Les travaux incluront la réhabilitation de la route nationale 11 (RN11), ou corridor transsaharien, avec des interventions au tronçon Tiguidit-Agadez, en complément de celui de Tanout-Tiguidit déjà prévu. Des actions seront également menées pour l'entretien et la surveillance de l'ensemble du corridor Zinder-Agadez jusqu'à 2031 et au-delà.

Des stations de pesage et des systèmes de péage seront installés sur la RN11 pour renforcer la durabilité environnementale et économique du projet, Par ailleurs, 200 km de routes rurales autour du corridor seront modernisés selon des normes résilientes au climat, pour faciliter l'accès aux services sociaux et économiques des communautés riveraines. Ce financement permettra aussi d'intensifier les initiatives d'autonomisation des femmes, assurant ainsi des retombées durables pour les populations locales et les entreprises.

Ainsi, le PACNEN bénéficiera directement à plus de 170,000 personnes autour du corridor, y compris les commerçants locaux, les agriculteurs et les transporteurs qui dépendent de la route Zinder-Agadez pour leurs activités économiques.

« L'amélioration de la connectivité ne se limite pas à la construction de routes - il s'agit de délier des opportunités économiques, d'améliorer l'accès aux services essentiels et de favoriser une croissance inclusive », a déclaré Han Fraeters, représentant résident de la Banque mondiale au Niger. « La réduction de l'isolement et le renforcement de l'intégration régionale, soutenu par des infrastructures améliorées, favoriseront la prospérité des communautés, le développement des entreprises, ainsi que l'accès des ménages aux ressources essentielles à l'amélioration de leur qualité de vie. »