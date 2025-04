Algérie: Coupe de la CAF - USMA-CSC - Les Sanafir créent l'exploit à Alger et passent en demi-finale

ALGER — Le CS Constantine s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant l'USM Alger aux tirs au but (4-3), après que le quart de finale (retour) qui les a opposés mercredi soir au stade du 5-Juillet (Alger) se soit terminé sur le même score qu'à l'aller (1-1).

Les choses avaient relativement bien commencé pour les Rouge et Noir, qui avaient pris le jeu à leur compte d'entrée de jeu, en se procurant quelques belles occasions au passages.

La meilleure d'entre elles a probablement été celle Mondeko, qui avait réussi à placer une belle tête croisée, suite à un corner bien botté par Brahim Benzaza. Mais au dernier moment, le ballon s'est dérobé du cadre, avant de sortir à côté (13e).

Une chaude alerte, qui a sonné la charge des Sanafir, ayant réagi dès la 16e minute de jeu, par l'intermédiaire de Abdennour Belhocini, dont le tir croisé dans l'angle fermé a été détourné in extremis par Ben Bot en corner.

Deux minutes plus tard, suite à une nouvelle offensive des visiteurs, l'avant-centre Zakaria Benchaâ a hérité d'un bon ballon à l'entrée des 18 mètres et a décoché une frappe instantanée, qui est sorti juste à côté.

A la 22e, alors qu'il semblait avoir la mainmise sur le jeu, le CSC a commis une grave erreur en défense et l'USMA en a immédiatement profité, en obtenant un penalty qui a été transformé dans la foulée par le défenseur Adem Alilet (1-0).

En effet, le milieu de terrain Mehdi Merghem avait réussi à chiper le ballon devant Houari Baouche, et pris de court, le défenseur central Bellaouel n'avait plus d'autre choix que de faire faute pour le stopper.

L'arbitre égyptien Mohamed Amine Omar était proche de l'action et a directement désigné le point de pénalty. Le gardien Bouhalfaïa était parti du bon côté, mais le tir du capitaine usmiste était à la fois puissant et précis, faisant qu'il n'a rien pu faire (1-0/25e).

Cependant, et loin d'être abattus après ce coup du sort, les Sanafir ont continué à jouer l'attaque et ont réussi à se procurer deux belles occasions avant la fin de la première mi-temps. La première par Brahim Dib (34e) et la seconde par Mounder Temine (39e), mais sans succès.

Le score à la mi-temps est resté de un but à zéro en faveur de l'USMA .

Après la pause, ce sont une nouvelle fois les usmistes qui étaient les premiers à se mettre en évidence, notamment par Benayad, dont le tir puissant à l'intérieur du carré des 18 mètres était passé légèrement au-dessus (47e).

Côté Sanafir, Dib, Benchaâ et Temine étaient les joueurs les plus en vue, mais c'est finalement leur coéquipier Abdennour Belhocini qui a réussi à égaliser, d'une belle tête croisée à la 56e minute de jeu. Il avait sauté plus haut que tous les défenseurs usmistes avant de loger le cuir dans le coin opposé (1-1).

Par la suite, malgré plusieurs autres occasions nettes de scorer, le score est resté inchangé jusqu'u coup de sifflet final. Il a alors fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes, et c'est finalement le CSC qui a été le plus adroit à cet exercice.

Le milieu de terrain Messala Merbah a été le seul joueur constantinois à rater son pénalty, alors que Dib, Boudrama, Temine et Bouguerra ont tous marqué.

Côté USMA, Mondeko, Adalid et Ghacha ont réussi à transformer leurs pénalties, alors que le capitaine Adem Alilet et le jeune latéral gauche Mahrouz ont raté les leurs.

Au match aller, disputé il y a une semaine au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul d'un but partout.

En demi-finale, le CSC affrontera la Renaissance Berkane, qui s'est qualifiée aux dépens des Ivoiriens de l'ASEC Mimosas.

Déclarations

Déclarations de l'entraîneur et des joueurs du CS Constantine, recueillies par l'APS mercredi soir au stade du 5-Juillet (Alger), après le quart de finale (retour) de la Coupe de la Confédération africaine de football, remporté aux tirs au but face à l'USM Alger (4-3), après un nul d'un but partout pendant le temps réglementaire.

Kheireddine Madoui (Entraîneur du CSC) : "Tout d'abord, félicitations au CSC pour cette qualification historique en demi-finale. Merci également au public, venu nombreux pour nous soutenir, et surtout, merci aux joueurs d'avoir fait le nécessaire sur le terrain. C'était un match difficile, en déplacement, chez un adversaire coriace, qui cherchait lui aussi à se qualifier. Je pense qu'on a bien géré la partie, particulièrement en deuxième mi-temps, et c'est ce qui nous a permis de gagner et de se qualifier.

Nous avions encaissé un but sur une erreur individuelle, mais nous sommes bien revenus dans le match et nous avons réussi à inverser la situation à notre avantage.

Nous avons fait le choix d'incorporer le gardien Boussouf spécialement pour la séance de tirs au but, mais je tiens à préciser que même Bouhalfaïa aurait pu faire le job. Il l'a d'ailleurs prouvé en arrêtant un pénalty au match aller. Seulement, Boussouf est le gardien le plus âgé et le plus expérimenté de notre équipe. Nous avons donc cru bon de lui faire confiance et Dieu merci, il s'est montré à la hauteur. A présent, on va commencer à préparer les demi-finales, qui à mon avis seront plus difficiles que ces quarts de finale, mais nous sommes décidés à montrer un meilleur visage.

Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Le fait d'avoir atteint un stade aussi avancé dans cette épreuve nous pousse désormais à vouloir aller au bout" Abdennour Belhocini (Attaquant du CSC) : "Nous sommes heureux d'offrir cette qualification historique à nos fidèles supporters, qui étaient nombreux à faire le déplacement pour nous soutenir. C'était loin d'être facile, car nous avons affronté une bonne équipe, qui possède une grande expérience dans ce genre de compétitions. Mais voilà ... avant de venir à Alger, nous les joueurs, on s'était mis d'accord pour donner le maximum, afin de ne rien regretter. Dieu merci, tout s'est finalement bien passé pour nous, et personnellement je suis doublement heureux, car j'ai étroitement contribué à cette performance, en marquant le but de l'égalisation. J'espère qu'on continuera sur cette lancée, car le parcours est encore long".

Kheireddine Boussouf (Gardien du CSC) : "Nous avions foi en notre capacité à arracher cette qualification. Même le but de l'USMA, inscrit contre le cours du jeu, n'a pas réussi à nous décourager. Bien au contraire, il nous a contraints à fournir plus d'efforts et Dieu merci, les résultats ont suivi.

Nous avons fourni une bien meilleure deuxième mi-temps et la chance nous a souri pendant la séance de tirs au but. C'est moi qui ai demandé au coach de me faire entrer en jeu pour la séance de tirs au but, car j'étais convaincu de ma capacité à faire la différence. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour le remercier de m'avoir fait confiance, en considérant le lui avoir bien rendu sur le terrain. Je remercie également l'ensemble de mes coéquipiers pour les gros efforts qu'ils ont fournis pour rendre cet exploit possible. J'espère qu'on continuera sur cette lancée, car le parcours est encore long".