Algérie: Le ministre iranien des Affaires étrangères visite Djamaâ El-Djazaïr

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, M. Abbas Araghchi a effectué, mercredi, une visite à Djamaâ El-Djazaïr, où il a été reçu par le recteur de cet édifice religieux et scientifique, cheikh Mohamed Maamoun Al Kassimi Al-Hoceini, a indiqué un communiqué de cette instance.

Dans son allocution de bienvenue, le recteur a évoqué les étapes décisives traversées par le peuple algérien pour sa libération, ainsi que les immenses sacrifices consentis pour recouvrer l'indépendance et préserver l'identité islamique, a précisé la même source.

Le recteur de Djamaâ El Djazaïr a indiqué que cet édifice religieux représente aujourd'hui un symbole pour consolider les piliers de la religion dans le cadre d'un référent religieux national rassembleur renforçant le juste milieu, la modération et l'ouverture.

Il a salué le soutien de la République islamique d'Iran à la question centrale de la nation, à savoir la cause palestinienne, rappelant la position indéfectible de l'Algérie, direction et peuple, soutenant le peuple palestinien, sur la base de ses principes historiques et de ses engagements moraux, ajoute le communiqué.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé sa grande admiration pour l'édifice architectural et intellectuel que représente Djamaâ El-Djazaïr qui prône un message religieux et civilisationnel rassembleur.

A cette occasion, il a transmis les salutations du peuple iranien ainsi que sa gratitude pour la glorieuse Révolution algérienne et les sacrifices des moudjahidines et des chouhada pour la libération et la dignité, ajoute la même source.