Sénégal: Le relèvement du niveau de l'alphabétisation, objectif principal du nouveau président de la CNOA-AEF

Pikine — Le nouveau président de la coordination des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle au Sénégal (CNOA-AEF), Mor Diakhaté, se donne comme défi de relever le niveau de l'alphabétisation.

M. Diakhaté a été porté à la tête de cette organisation, aux termes de l'assemblée générale de renouvellement de ses instances, mercredi, à Pikine, dans la grande banlieue dakaroise.

Intervenant à la fin de cette rencontre tenue à l'arène nationale, il a fait état de l'ambition de l'organisation qu'il dirige désormais à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés pour avoir un système éducatif de qualité.

"Aujourd'hui, notre défi principal, c'est de relever le niveau de l'alphabétisation au Sénégal, mais également contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés pour avoir un système éducatif de qualité", a-t-il déclaré en présence de délégués venus des régions.

La coordination des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle au Sénégal, présente dans les 46 départements du pays, regroupe près de 300 organisations, selon son nouveau président.

Mor Diakhaté a par ailleurs assuré de l'engagement de son organisation à travailler dans le même temps pour l'autonomisation des femmes et sur les questions liées à l'employabilité, au développement durable et au changement climatique.

"Nous comptons sur notre maillage au niveau national et nos projets et programmes pour pouvoir accompagner l'Etat dans ses politiques publiques en matière d'éducation non formelle et d'alphabétisation", a-t-il indiqué.

Pour ce faire, la coordination des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle au Sénégal mise sur "la mobilisation des ressources nécessaires avec le concours de ses partenaires et des pouvoirs publics".

"Nous allons mettre notre capital d'expérience à la disposition de l'Etat pour développer des programmes et projets en alphabétisation et continuer notre plaidoyer et accompagner l'Etat pour un système éducatif de qualité", a-t-il ajouté.