Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue 'l'engagement' du gouvernement

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est réjoui, à l'occasion de l'an 1 de son premier Conseil des ministres, de "l'engagement" du gouvernement à "réaliser méthodiquement et sans tarder" son programme de développement du pays.

"Un an jour pour jour, le chef de l'État présidait le premier Conseil des ministres, après la mise en place du gouvernement, le 5 avril 2024, sous la direction du Premier ministre, Ousmane Sonko. Au terme d'une année pleine de labeur, le président de la République a rendu grâce à Dieu. Il a magnifié l'engagement résolu du gouvernement à réaliser méthodiquement et sans tarder le projet patriotique pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans la paix, la stabilité et la solidarité", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 9 avril 2025.

Le 9 avril 2024, après la formation d'un gouvernement de 25 ministres et de cinq secrétaires d'État, M. Faye avait demandé à ceux qu'il avait nommés de travailler "avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et, au mieux, des intérêts du Sénégal".

Il avait insisté sur "le rôle, l'action et la responsabilité" du gouvernement, rappelle le communiqué du Conseil des ministres du 9 avril 2025.

Lors de ce premier Conseil des ministres, le chef de l'État avait aussi évoqué la nécessité de définir et de mettre en oeuvre une politique inspirée par le Projet de transformation systémique du Sénégal, le programme de développement qu'il compte mettre en oeuvre au cours de son mandat.

Ce "projet", nouveau référentiel de politique économique et sociale du Sénégal, a supplanté le Plan Sénégal émergent de Macky Sall. Intitulé "Vision Sénégal 2050", il a été présenté aux Sénégalais le 14 octobre 2024.