Algérie: Tizi-Ouzou - La 4e édition du Salon du livre amazigh de Ouacifs se tiendra du 30 avril au 3 mai

TIZI-OUZOU — La quatrième édition du Salon national du livre amazigh de Ouacifs, sud de Tizi-Ouzou, se tiendra du 30 avril courant au 3 mai prochain, a-t-on appris mercredi des organisateurs de cette manifestation culturelle et livresque.

Une trentaine (30) de maisons d'édition, le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), le Centre National Pédagogique et Linguistique pour l'Enseignement de Tamazight (CNPLET), 150 auteurs en tamazight, arabe et français, ainsi que deux associations, Isabelle Eberhardt et Numidia, prendront part à cette manifestation qui sera abritée par la Maison de jeunes des Frères martyrs Houacine Mohand Amokrane et Boukhalfa, de la ville des Ouacifs.

Cette 4e édition sera marquée, comme les précédentes, par l'organisation d'une série de conférences et tables rondes autour de la culture, de l'histoire et du patrimoine, animées, notamment, par les écrivaines Amel El Mehdi et Melha Benbrahem.

Diverses activités culturelles, artistiques et interactives sont également au programme de ce Salon. Une dictée en tamazight pour les dix (10) meilleurs élèves en tamazight de la région des Ouacifs et des soirées poétiques avec la poetesse et actrice Hadjira Oubachir, et le poète Akli Ait Boussad, ainsi qu'une déclamation de poèmes de Taoues Amrouche par la poétesse Nacéra Benyoucef, égayeront aussi la manifestation.

Un hommage sera, également, rendu à l'occasion de cette nouvelle édition à trois écrivains récemment disparus, Ahmed Nekkar, Abderrahmane Yefsah et Youcef Merahi, ainsi qu'à l'enfant de la région, la légende du football national, Djamel Menad, disparu récemment lui aussi et Si El Hocine Sehnouni, écrivain originaire de la région.

Le Salon sera aussi une opportunité pour la projection en avant-première d'un film documentaire du réalisateur Arab Yazid qui retrace le parcours du pionnier du mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie, Amar Imache.

"L'esprit et l'objectif du salon demeurent les mêmes, donner de la visibilité à l'écriture et à la production livresque et culturelle, en général, en tamazight, qui malgré les efforts consentis par les auteurs et le répondant enregistré, reste en quête de lecteurs et davantage d'intérêt", a souligné à l'APS le commissaire de la manifestation, Salem Ait Ali Belkacem.

Pour ce dernier, ce rendez-vous "est un carrefour de rencontres entre auteurs, éditeurs, lecteurs et tous les intervenants dans ce créneau et il vise à permettre de créer une synergie entre ces différents acteurs à même de porter encore plus haut le travail qui contribue à la préservation et au développement de notre culture et notre identité".

Organisée par l'association Lhadj L'Mokhtar N'Ath Said en collaboration avec le comité de village Timaghrass avec la participation de plusieurs organismes locaux, la 4e édition du Salon national du livre amazigh de Ouacifs est dédiée à Abdellah Hamane, moudjahid, homme de culture et écrivain en tamazight disparu en 2018.