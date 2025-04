Ile Maurice: Plusieurs coups de couteau à la tête et des lacérations aux mains

Une tragédie s'est déroulée à Bois-Chéri hier matin, lorsqu'un corps sans vie a été retrouvé dans un champ de thé près du réservoir de la localité. La victime, identifiée comme étant Anila Devi Khadoo, âgée de 58 ans, résidant à Forest-Side, a été retrouvée avec plusieurs blessures graves.

Les premières constatations indiquent qu'elle a été attaquée de manière brutale, avec des coups d'une arme tranchante à la tête, infligés avec une violence déconcertante.

Selon les témoignages des voisins, c'est au matin qu'ils ont entendu dire qu'un corps avait été découvert dans le champ de thé, mais personne ne se doutait qu'il s'agissait d'Anila Devi Khadoo, une femme bien connue et appréciée dans le voisinage. La victime était une personne calme, amicale et toujours prête à engager une conversation. Elle était mariée et mère de deux enfants. Chaque lundi matin, elle se rendait à Bois-Chéri, au domicile familial autrefois détenu par ses parents décédés, pour y cueillir du thé dès l'aube. Elle y passait la semaine, avant de regagner son domicile à Forest-Side chaque week-end.

Mercredi, alors que les autres se réveillaient et s'attelaient à leur routine, les enquêteurs ont été alertés par des habitants de la découverte tragique du corps de la victime, gisant dans son champ, à côté de son sac rempli de feuilles de thé qu'elle avait commencé à cueillir dès les petites heures du matin et de ses cisailles. Les premières investigations suggèrent que le suspect pourrait avoir utilisé les cisailles de la victime pour lui lacérer les bras et lui infliger des coups tranchants fatals à la tête ainsi que les lacérations aux mains.

Selon les enquêteurs, le corps d'Anila Devi Khadoo a été retrouvé dans une position qui témoigne de l'intensité de l'attaque. Après les premiers constats, la police a entamé une enquête sur cette affaire de meurtre, suspectant un crime de violence extrême. Un proche de la victime, accablé par le deuil, a préféré ne pas s'exprimer sur les événements. Les voisins, encore sous le choc, se souviennent d'Anila Devi Khadoo comme d'une personne qui était toujours prête à aider et à échanger quelques mots de sympathie, ce qui rend cette tragédie d'autant plus difficile à accepter.

Dans l'après-midi, la police a procédé à l'interpellation d'un suspect. Ce dernier a été longuement interrogé par les enquêteurs. À l'heure où nous mettions sous presse, le suspect n'était pas encore passé aux aveux.

L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du service médicolégal, a confirmé que la victime avait subi des blessures mortelles à la tête, avec au moins sept coups provenant d'une arme tranchante. Ces blessures ont été identifiées comme étant la cause directe de son décès.

L'enquête se poursuit et les enquêteurs comptent faire toute la lumière sur ce meurtre odieux.