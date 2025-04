Algérie: Meziane préside la clôture de la session de formation sur les techniques de communication dans la pratique journalistique

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a présidé, mercredi, la clôture de la session de formation sur "Les techniques de communication dans la pratique journalistique", dispensée en anglais au profit de journalistes de différents médias nationaux.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a précisé que l'organisation de ces sessions de formation "vise à développer et promouvoir la performance des journalistes et de leurs organes à travers le renforcement de leurs connaissances, afin de leur permettre d'acquérir une valeur ajoutée et mieux appréhender les différents aspects liés à leur performance professionnelle".

Cette démarche s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de "la mise en oeuvre effective du Plan d'action du Gouvernement dans son volet relatif au développement de la communication institutionnelle".

Après avoir insisté sur la nécessité de "l'exactitude" dans le travail journalistique, M. Meziane a appelé les journalistes ayant bénéficié de cette formation à développer leurs aptitudes dans les domaines de l'"épistémologie" et de la "sémiologie" et à "approfondir leur compréhension des signes et des symboles afin de développer un esprit critique".

Evoquant le rôle incombant aux journalistes, le ministre a souligné l'importance de "la constitution d'un front médiatique fort pour contrer les campagnes étrangères tendancieuses visant à ternir l'image de l'Algérie".

Pour rappel, cette formation de six semaines a porté sur plusieurs axes, dont les techniques de communication journalistique, les techniques de collecte et de traitement de l'information journalistique, les techniques d'interview et d'écoute interactive, la communication numérique, la communication de crise et les techniques de sondage d'opinion.