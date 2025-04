Algérie: Judo/Championnats arabes des cadets - Le pays sacré par équipes Garçons et Filles

Amman — Les sélections algériennes (cadets et cadettes) de judo, 24 heures seulement après avoir dominé les épreuves individuelles des championnats arabes 2025 actuellement en cours à Amman (Jordanie), ont remporté les épreuves par équipes, en battant respectivement le Koweït et le Maroc en finale.

Après un parcours exceptionnel, marqué par un sans-faute, les deux sélections algériennes ont brillamment atteint la finale. Les cadets ont dominé leurs homologues koweïtiens (4-1), alors que les cadettes ont dominé les marocaines (3-2).

Mardi, les sélections algériennes avaient outrageusement dominé les épreuves individuelles, glanant un total de 11 médailles : six en or, deux en argent et trois en bronze, ce qui leur a permis de terminer devant le Maroc (2e : 3 or et 2 argent), au moment où le Koweït a complété le podium, avec 2 or, 4 argent et 1 bronze.

Les six médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Larbi Addad (-55 kg), Mohamed Amine Dekouah (-60 kg), Oussama Laïb (-73 kg) et Soheïb Zitouni (-81 kg) chez les garçons, ainsi que Roufaïda Bousebaâ (-44 kg) et Dounia Berrahouel (-57 kg) chez les filles.

Les deux médailles d'argent, elles, ont été remportées par Dounia Adda (-70 kg) et Ranim Chaïbi (-52 kg), alors que les trois médailles en bronze ont été l'oeuvre d'Alae-Eddine Sahraoui (-50 kg), Mohamed Sadek Laoued (-66 kg) et Merouane Mohamed Anis Bettahar (-90 kg).

La compétition se déroule du 6 au 11 avril courant, dans la capitale jordanienne Amman. Elle a drainé la participation d'un total de 450 athlètes (garçons et filles), représentant 17 pays arabes.

L'Algérie y était représentée par sept garçons et quatre filles, engagés dans différentes catégories de poids, sous la conduite de l'entraîneur Asma Belaïdouche.