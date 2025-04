Ile Maurice: L'appui de Trump salué par le pays

Le journal britannique The Telegraph révèle que le gouvernement mauricien a exprimé sa gratitude au président des États-Unis, Donald Trump, pour son soutien à l'accord négocié avec le Royaume-Uni concernant la rétrocession des îles Chagos. Selon le média, les discussions entre les deux pays ont atteint leur phase finale et le soutien de l'administration Trump aurait permis d'accélérer le processus.

Gavin Glover, Attorney General de Maurice, a déclaré au Telegraph : «Nous sommes en train de régler les derniers détails de l'accord auquel le Royaume-Uni et Maurice sont tous deux engagés. Nous ne ferons pas de commentaires en continu sur le processus. Il suffit de dire que le soutien de l'administration Trump a facilité les choses et l'accord est proche d'aboutir.»

Le point sensible des négociations reste la question des paiements de location pour la base militaire de Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel, et exploitée conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni. Toujours selon The Telegraph, Maurice a récemment soumis de nouvelles demandes, réclamant une augmentation du loyer ainsi qu'un financement supplémentaire pour le développement de l'archipel, en plus des 9 milliards de livres sterling déjà évoqués.

Bien que Londres ait exclu toute hausse du coût total de l'accord, le gouvernement britannique aurait proposé de nouvelles modalités, notamment le versement anticipé d'une partie des paiements, afin de répondre aux besoins budgétaires immédiats de l'État mauricien. «Nous ne signerons pas tant que le montant qui sera versé en amont ne sera pas clairement défini», a confié au Telegraph une source proche des discussions.

Une troisième option serait à l'étude, après le rejet des deux premières pour des raisons juridiques. Quant à la nature exacte des compensations financières, Me Glover a précisé au Telegraph : «La partie financière de l'accord restera confidentielle jusqu'à sa signature.»